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Обычно безвредная клеточная молекула вызывает гибель нейронов

26 Апреля 2021 254 0 Наука и технологии
Обычно безвредная клеточная молекула вызывает гибель нейронов

Открытие может привести к лучшему пониманию новых методов лечения инсульта.

Согласно данным нового исследования Ванли Лю и Юнхуэй Чжан из Университета Цинхуа и Юн Чжана из Пекинского университета, безвредная клеточная молекула может вызвать гибель нейронов. Это открытие может способствовать лучшему пониманию ущерба, нанесенного инсультом, а также предложить новую лекарственную модель для уменьшения этого ущерба.

Фарнезилпирофосфат (FPP) является промежуточным звеном в пути мевалоната, серии биохимических реакций в каждой клетке, которые способствуют синтезу белка, выработке энергии и построению клеточных мембран. Во время поиска регуляторов функции иммунных клеток авторы неожиданно обнаружили, что FPP, когда он присутствует в высоких концентрациях вне клеток, вызывает быструю и обширную гибель клеток. FPP несет в себе как высоко заряженную фосфатную головку, так и длинный гидрофобный углеводородный хвост, и, изменяя каждый по очереди, исследователи показали, что оба они необходимы для эффекта, предполагая, что FPP может специфически взаимодействовать с некоторыми комплементарными рецепторами.

Истощение внеклеточного кальция предотвратило смертельный эффект FPP, что дало дополнительный ключ к пониманию механизма. Выключив множество катионных каналов, команда обнаружила, что один из них, называемый TRPM2, на определенном уровне способствует гибели клеток, вызванной FPP, и что ингибитор, блокирующий открытие TRPM2, вызванное FPP, может ингибировать гибель клеток, индуцированную FPP.

FPP обычно присутствует в микросреде в слишком низкой концентрации, чтобы вызвать гибель клеток, но это может измениться во время ишемического инсульта, поскольку известно, что мевалонатный путь очень активен в нейронах, а нейроны могут быстро высвобождать свое клеточное содержимое при некрозе, вызванном стрессом, что приводит к повышенным уровням многих редких биомолекул в микросреде. Авторы показали, что на мышиной модели ишемического повреждения концентрация FPP повышалась и что предварительное введение блокатора кальциевых каналов могло уменьшить степень повреждения. Более того, ингибиторы, которые предотвращают метаболическое производство FPP, также снижают степень повреждения.

Эти результаты предполагают, что блокада действия FPP может быть новым способом уменьшения повреждений от инсульта, либо путем ингибирования TRPM2 для уменьшения притока кальция, либо нацеливания на его метаболический синтезирующий путь. Сначала необходимо многое узнать об этом новом пути гибели клеток, в том числе о продолжительности окна, в течение которого такие вмешательства могут поддаваться терапии, пишет EurekAlert.

Тем не менее, Лю и его коллеги заявили: 

«Эти результаты указывают на новые потенциально лекарственные модели для лечения ишемического повреждения. Принимая во внимание сложную природу ишемического повреждения человека, нацеливание на этот путь лучше всего сочетать с существующими методами лечения для улучшения терапевтического эффекта».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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