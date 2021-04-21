Новая техника может превратить пластик обратно в нефть

Существует слишком много пластика в мире, и мы производим его больше с каждым днем. При этом ученые постоянно ищут способы, чтобы сократить количество производимого пластика или сделать его переработку более эффективной. Новое исследование предлагает интересное решение: плавление пластиковых пакетов и бутылок обратно в нефть, из которой они были изначально сделаны.

Новое исследование американских ученых рассматривает метод, называемый пиролизом, при котором полиолефин плавится до его первоначальной формы - нефти и газа. Полиолефины - очень распространенный тип пластика в предметах повседневного обихода: от соломинок для питья и упаковки до термобелья и пластиковой пищевой пленки. На его долю приходится две трети мирового спроса на пластик. Производство этих видов пластмасс стало огромным благом для нефтегазовой отрасли и дает производителям ископаемого топлива проблеск надежды на будущее; хотя сегодня на пластмассы приходится только 14% спроса на нефть, по прогнозам он может покрыть половину мировой потребности в нефти к 2050 году.

В исследовании подробно рассказывается о новом типе технологии обработки одноразового пластика, который, по словам исследователей, может разрушать все виды пластмасс, трудно перерабатываемых, включая полиэтиленовые бутылки и пакеты, на жидкие нефтехимические продукты. Одна из самых примечательных особенностей нового метода заключается в том, что он способен разрушать пластик при более низких температурах, чем другие методы пиролиза, что помогает преобразовать пластик в более плотное топливо и потребляет в два-три раза меньше энергии.

«Большая часть предыдущих работ сосредоточена на пиролизе, который нагревает пластик до высоких температур 400-800 градусов по Цельсию», - говорит автор исследования Дионисиос Влахос, профессор химической и биомолекулярной инженерии в Университете Делавэра США. «Потребность в энергии при этом очень высока».

Эти высокотемпературные методы, по словам Влахоса, разрушают большинство химических связей в пластике, что делает конечный продукт очень похожим на легкие газы, такие как сланец. Новый метод, напротив, может создавать жидкое топливо при более низкой температуре - около 225 градусов по Цельсию, производя «почти готовое к использованию топливо для автомобилей, грузовиков или самолетов и смазочные материалы».

Изделия из пластика, такие, как, например, пластиковые пакеты, соломинки для питья или кольца выбрасываются почти сразу же после использования. Этот легко выбрасываемый материал составляет половину из 300 миллионов тонн пластика, производимого во всем мире каждый год. Это также основная часть того, что загрязняет окружающую среду, поскольку более крупные частицы распадаются на более мелкие микропластики, которые могут представлять угрозу как для людей, так и для животных и экосистем.

Однако ясно, что превращение его в топливо - не панацея от всех наших экологических проблем. Ископаемые виды топлива, конечно, выделяют выбросы, когда вы их сжигаете; использование галлона нефти, полученного из кучи одноразовой посуды, этого не изменит.

Тем не менее, необходимо срочно решить, что делать со всем этим пластиковым мусором, засоряющим планету. Он загрязняет водные пути и убивает диких животных. Преобразование пластика обратно в материал, из которого он был первоначально сделан, может быть не идеальным решением, но это определенно лучше, чем ничего. И сейчас, по словам Влахоса, пора направить энергию на изучение подобных методов, прежде чем наша зависимость от пластика опередит нас, пишет GIZMODO.