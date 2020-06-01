Капитал страны
ENGLISH
01 ИЮН, 17:28 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Норильск затопило нефтепродуктами. Режим ЧС введен из-за техногенной катастрофы
1 Июня 2020 200 0 События и факты
img_copyright
На ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив нефтепродуктов. Около 20 тыс. тонн дизельного топлива вылилось из резервуаров «Норильско-Таймырской энергетической компании» 29 мая. Режим ЧС был введен в Норильске и на Таймыре 1 июня, сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Ущерб от катастрофы оценивается в десятки миллиардов рублей.
Разлив топлива
- Порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива вылилось 29 мая из резервуаров «Норильско-Таймырской энергетической компании». После этого произошло возгорание из-за того, что в разлив въехал автомобиль.
- В «Норникеле» отмечают, что вероятная причина произошедшего – ветхость хранилища, в котором хранился дизель. Одна из опор резервуара просела, и он получил повреждения, которые и привели к разливу топлива. При этом известно, что резервуар прослужил более 30 лет.
- Спасателям, в том числе отряду морской спасательной службы из Мурманска, удалось собрать всего 100 тонн топлива, то есть 0,5% от выплеснувшегося объема. Остальное попало в водоемы, в том числе в реки Дальдыкан и Амбарная.
- В WWF Russia отмечают, что нефтепродукты в конце концов могут дойти до озера Пясино в 20 км от Норильска. Чтобы этого не произошло, газоспасательная служба собирает топливо в боны на реке Амбарка.
- За исправность резервуара отвечала специализированная организация. Поэтому региональные власти собираются предъявить претензии не только владельцу емкости, но и тем, кто ее обслуживал. Власти возбудили уголовное дело по факту разлива.
- Последствия катастрофы ликвидируют Заполярный филиал «Норникеля» и НТЭК. На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, так как дизельное топливо было резервным источником для нее.
Статьи
Узнай, страна
14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
08:48 ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
Написать комментарий