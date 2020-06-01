Норильск затопило нефтепродуктами. Режим ЧС введен из-за техногенной катастрофы 200 0 События и факты img_copyright

На ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив нефтепродуктов. Около 20 тыс. тонн дизельного топлива вылилось из резервуаров «Норильско-Таймырской энергетической компании» 29 мая. Режим ЧС был введен в Норильске и на Таймыре 1 июня, сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Ущерб от катастрофы оценивается в десятки миллиардов рублей.