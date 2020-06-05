«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске 447 0 Экономика img_copyright

Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину устранить последствия аварии с разливом мазута в Норильске за счет средств компании. По его словам, восстановление экологии в регионе обойдется в 10 мдрд руб. До этого такую оценку приводили в Greenpeace, подчеркивая, что ущерб будет расти. Путин остался недоволен – катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя поменяли резервуар. Тем не менее Кремль отказался вмешиваться в дела «Норникеля» и отстранять Потанина от управления компанией. Акции компании выросли на 4%, отыграв часть падения на 9,5%.