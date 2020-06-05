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«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске

5 Июня 2020 447 0 Экономика
«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске
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Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину устранить последствия аварии с разливом мазута в Норильске за счет средств компании. По его словам, восстановление экологии в регионе обойдется в 10 мдрд руб. До этого такую оценку приводили в Greenpeace, подчеркивая, что ущерб будет расти. Путин остался недоволен – катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя поменяли резервуар. Тем не менее Кремль отказался вмешиваться в дела «Норникеля» и отстранять Потанина от управления компанией. Акции компании выросли на 4%, отыграв часть падения на 9,5%.

Сколько нужно – столько и потратит

  • На совещании с президентом России Владимиром Путиным глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал ликвидировать последствия ЧС в Норильске за счет средств компании без привлечения бюджетных денег. Он отметили, что на просьбу о помощи откликнулись предприятия по всей стране.
  • На вопрос президента, во сколько обойдется устранение последствий аварии, Потанин сказал: «Сколько нужно – столько и потратим». Президента не устроил этот ответ. «Ну примерно, навскидку – какой порядок?» – спросил он. «Про штрафы я не могу сказать. Но про расходы, думаю, 10 млрд будет», – сказал Потанин.
  • Путин остался недоволен: «То, что произошло в Норильске – это чрезвычайная ситуация, природе был нанесен серьезный урон. Если бы вы вовремя поменяли резервуар, размер ущерба был бы гораздо меньше». Путин упрекнул Потанина в том, что заменить резервуары вовремя было бы дешевле. Президент распорядился разобраться в причинах с привлечением правоохранительных органов, а также силами Росприроднадзора проверить состояние всех аналогичных объектов в стране.
  • Разлив мазута из резервуара произошел 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, «дочке» «Норникеля». Около 21 тыс. тонн дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная. 5 июня МЧС сообщило, что разлив нефтепродуктов удалось локализовать и собрать 200 тонн мазута.
  • Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» от управления компанией на время расследования. Многими это требование было расценено как попытка национализации предприятия.
  • Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров заступился за Потанина и выступил против «огульных призывов к национализации крупнейшего частного предприятия». В Кремле заявили, что «здесь вообще никакой темы для комментариев не существуют». Возможность национализации в Кремле не рассматривают. Также Песков сказал, что силовое давление на «Норникель» недопустимо.
  • После выступления Потанина на встрече с Путиным акции «Норникеля» отыграли часть падения на 9,5% после сообщения об аварии и слухов о национализации. Они выросли на 4%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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