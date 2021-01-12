Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20% 267 0 Экономика

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 255 млрд долларов к 2024 году. Рост технологического экспорта прописан в «майских указах» главы государства, принятых еще в 2012 году, когда Путин в очередной раз занял пост президента. Однако по итогам 2020 года высокотехнологический экспорт страны составит 155 млрд долларов и сократится в денежном выражении примерно на 20%, прогнозируют эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.