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Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%
12 Января 2021 267 0 Экономика
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 255 млрд долларов к 2024 году. Рост технологического экспорта прописан в «майских указах» главы государства, принятых еще в 2012 году, когда Путин в очередной раз занял пост президента. Однако по итогам 2020 года высокотехнологический экспорт страны составит 155 млрд долларов и сократится в денежном выражении примерно на 20%, прогнозируют эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.
Несырьевой экспорт не растет, но сокращается
- Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад о предварительных итогах внешней торговли России в 2020 году. Согласно их подсчетам, за январь – сентябрь 2020 года объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России составили 108,6 млрд долларов.
- Цифра соответствует тому, что было в 2019 году, за одним «но» – поддержать несырьевой экспорт на прежнем уровне помогла продажа золота, которая не относится к сырью. За 9 месяцев Россия продала золота на 12,5 млрд долларов. Они и помогли отобразить в статистики прежнее значение.
- В действительности же высокотехнологичный экспорт из России в 2020 году сократился предварительно на 8%. Так, например, продукция российского машиностроения – оборудование и транспортные средства – потеряла 17% экспорта в физическом выражении, а в денежном – 20%.
- Из статистики следует, что машиностроение принесло стране 12,5 млрд долларов экспортных доходов – ровно столько же, сколько и золото, для добычи которого не требуется высоких технологий. Всего же на машиностроение пришлось 5% экспорта России.
- Снижался экспорт и секретных групп товаров – на 17%. По этой статье проходит оружие, на котором Россия заработала в 2,5 раза меньше, чем на золоте – 5 млрд долларов. Это на 1 млрд меньше, чем в 2019 году.
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- По итогам 2020 года экспорт ННЭ может составить 155 млрд долларов. Он останется на уровне прошлого года, но проблема заключается в другом – президент поручил к 2024 году увеличить высокотехнологичный экспорт в 1,7 раза, до 255 млрд долларов. Эта цель может оказаться недостижимой.
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