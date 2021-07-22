Невроз успеха. Почему мы разрушаем свои достижения

Многим из нас известны случаи, когда кто-то из наших знакомых долго и поступательно идет к успеху, тратит на это очень много сил и времени и, достигнув желаемой высоты, внезапно теряет все и возвращается в стартовую точку. Разрушение собственных достижений мы называем неврозом успеха.

Если нырнуть на самую глубину этого внутрипсихического конфликта, станет понятно, почему многие из нас не могут удержаться на вершине и откатываются назад в своем движении к успеху. Рассмотрим подробнее этот феномен и постараемся разобраться, какие именно предпосылки приводят к развитию невроза успеха и есть ли надежда на позитивное разрешение проблемы.

Невроз успеха ― это сформулированное Фрейдом понятие («те, кто сокрушен успехом»), которое означает, что успех воспринимается человеком, как бессознательная победа над родителем своего пола в эдиповом конфликте. Здоровое прохождение эдипова конфликта предполагает поражение ребенка в борьбе за любимого родителя и дальнейшее горевание по этому поводу. В случае же невроза успеха ребенок чувствует себя победителем. Например, если мать находится в долгой в ссоре с отцом и все свое время и любовь мать отдает сыну, то маленький мальчик становится «счастливым» обладателем такого невроза. Мальчик в таком случае начинает испытывать чувство вины по отношению к отцу, потому как мать все свое время проводит с ним, а не с отцом. Таким образом формируется восприятие успеха (завоевание любимого родителя), как опасного, так как оно связано с чувством вины и ожиданием возмездия (со стороны отца).

Мелани Кляйн развивает эту тему и добавляет, что одной из причин постоянного лишения себя успеха является чувство вины, основанное на зависти и жадности.

Жанин Шассге-Смиржель добавляет эту идею специфически женским источником чувства вины, которое связано с виной за превосходство над отцом (символическая кастрация отца), когда женщина добивается большего успеха в жизни, чем ее отец.

Чувство вины таким образом является тормозящим или откатывающим фактором в отношении достижений и успеха, то есть человек чувствует себя слишком виноватым, чтобы добиться успеха.

Другим фактором, влияющим на развитие невроза успеха, является агрессия, произрастающая из чувства зависти, то есть в этом случае неудача является выражением гнева человека.

Чувство вины, как основной фактор эдипова конфликта

Это классический вариант невроза успеха. Люди впадают в депрессию и терпят неудачу как раз в тот момент, когда они приближаются к тому, чтобы занять желаемую должность, запустить на рынок свой продукт или получить академическую степень. Достижение этой цели означает для них успешную конкуренцию с эдиповым соперником (например, конкуренция мальчика с отцом за любовь матери).

В семейной истории этих людей кто-то из родителей не смог получить хорошее образование и, как следствие, был разочарован своим местом работы и должностью, низким уровнем материального достатка. Для их ребенка успех будет означать, что его образование, карьерные возможности и финансовое будущее будут опережать возможности его родителей и тем самым провоцировать чувство вины.

Еще более угрожающей перспективой успеха для человека является поощрение к достижению успеха со стороны его родителя, который является объектом эдиповой любви, но не родителем-соперником. Например, дочери отцов-интеллектуалов, испытывают большое беспокойство по поводу интеллектуального сближения со своими отцами, хотя на сознательном уровне могут ощущать триумф над своими матерями, поскольку отцы обратились для интеллектуального удовлетворения к своим дочерям, а не женам. Аналогичная проблема наблюдается у сыновей, чьи амбициозные матери принижают невысокий успех своих мужей и оказывают давление на своих сыновей, чтобы те компенсировали эти недостатки.

Соперничество между братьями и сестрами

В этом варианте невроза успех бессознательно ощущается, как отнятие родительской любви у брата или сестры. Чувство вины за такое соперничество приводит к неудаче и разрушению своих достижений.

Если в детском возрасте человек ощущал, что он был любимым ребенком, то успехи во взрослом возрасте будут активизировать бессознательное чувство триумфа и торжества, базируясь на ощущении, что он занимает первое место для своих родителей. Вместе с тем, в этом своем торжестве человек ощущает неудачу другого (что брата или сестру любят меньше), что может вызывать чувство вины по этому поводу.

Если же человек ощущал себя менее любимым ребенком своих родителей, то его путь к успеху будет иметь в своей основе чувство мести, что приведет к еще более интенсивному чувству вины за это.

Женское чувство вины за превосходство над отцом

Успех, как таковой, бессознательно рассматривается как проявление мужских качеств и устремлений. В связи с этим женщина ощущает свои собственные достижения, как что-то, что не принадлежит ей по праву и равносильно обесцениванию отца (его символической кастрации). Такие бессознательные чувства, как правило, присущи женщинам, которые были разочарованы своими отцами. Их попытки компенсировать это мужскими достижениями (например, в карьере) вызывают чувство вины из-за того мстительного удовольствия, которое они испытывают в связи с успехами в той области, где их отцы потерпели неудачу. В результате, женщины тормозят собственное развитие и достигают скорее средних успехов, в то время как способны на большее.

Разочарования первых лет жизни

Существует совсем ранний вид невроза успеха, возникший на первых трех годах жизни человека. Смысл успеха для таких людей заключается в триумфе над родителем такого же пола, который проявляется в виде мести за разочарования первых лет жизни. Успех здесь является результатом обмена ролями, когда ребенок вынужденно занимает родительскую роль по отношению к своей матери или отцу.

Это происходит, если родители ребенка являются недееспособными и ребенку рано приходится брать на себя роль взрослого и опекуна в отношении собственных родителей (или братьев и сестер). Сопротивление успеху в этом случае также связано с глубоким чувством вины за превосходство над своими родителями.

Роль агрессии в неврозе успеха

В таком варианте людьми движет бессознательное желание потерпеть неудачу, чтобы отомстить родителям, которые недостаточно их любили. Эти люди сохранили воспоминания о своем детстве, в котором родители их эксплуатировали и использовали в своих нарциссических целях. В таких семьях основное внимание уделяется достижениям детей, которые рассматриваются как способ повышения статуса этой семьи.

Как правило, бессознательно эти люди стремятся разочаровать своих родителей через собственные неудачи, чтобы не исполнять навязанные им цели.

В качестве эпилога

По словам Фрейда, психоаналитическая работа способствует пониманию того, что чувство вины, заставляющее человека отказываться от достижений в момент успеха, интимно связано с эдиповым комплексом ― с отношением к отцу и матери, которое может распространять свое влияние на все наши мотивы и чувства на протяжении жизни. Понимание наших глубинных мотивов и возможность выбора, появляющаяся как результат такой работы, позволяют нам выйти за границы деструктивных сценариев и начать создавать новые истории успеха, освобожденные от чувства вины и зависти.

Автор: Татьяна Шаманова, психолог, психоаналитический коуч. Веб-сайт: https://tshamanova.com/