«Не прибедняйтесь!» Путин не поверил в дефицит бюджета Москвы 144 0 Экономика

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения во вторник, 5 января, продемонстрировал глубокое владение информацией об экономической ситуации в стране. В ответ на доклад мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столичный бюджет стал дефицитным и в 2021-2023 годах сверстан с «дырой» в 1,033 трлн руб., Путин призвал «не прибедняться». По мнению президента, бюджет столицы «верстается с профицитом, причем значительным профицитом». Источник своих сведений глава государства не назвал.