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«Не прибедняйтесь!» Путин не поверил в дефицит бюджета Москвы
6 Января 2021 144 0 Экономика
Президент Владимир Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения во вторник, 5 января, продемонстрировал глубокое владение информацией об экономической ситуации в стране. В ответ на доклад мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столичный бюджет стал дефицитным и в 2021-2023 годах сверстан с «дырой» в 1,033 трлн руб., Путин призвал «не прибедняться». По мнению президента, бюджет столицы «верстается с профицитом, причем значительным профицитом». Источник своих сведений глава государства не назвал.
Президент лучше знает бюджет Москвы
- Президент Путин считает, что бюджет Москвы верстается со «значительным профицитом» и рассчитывает в связи с этим, что столица будет обеспечивать не только свои расходы, но и станет помогать проблемным регионам. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил на это, что московский бюджет впервые за долгое время оказался дефицитным.
- В 2021-2023 годах Москва вынуждена будет занять 1,033 трлн руб. В текущем году доходы составят 2,624 трлн руб., а расходы – 3,152 трлн. Последний раз дефицитным бюджет Москвы был в 2014 году, но тогда он равнялся всего 55 млрд руб. Теперь же речь идет о 510 млрд руб. только в этом году.
- Собянин заверил Путина, что все намеченные на 2021 год программы, несмотря на дефицит, будут выполнены. «Мы определили себе программу заимствований и считаем, что мы справимся с ней, займем деньги, но будет выполнять программу», – цитирует Собянина «Интерфакс».
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- Путин не согласился с Собяниным. «Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем значительным профицитом», – подчеркнул Путин, добавив, что ничего заимствовать столице не придется.
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