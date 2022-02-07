НАТО собирается строить замену «Северному потоку-2» для Германии 1027 0 Экономика

НАТО решило построить «конкурента» «Северному потоку-2» – газопровод из Испании в Германию. Цель этого проекта – снизить зависимость Германии от российского газа, на который приходится более 40% потребления стран ЕС. Проблема в том, что новый газопровод будет уступать по мощности «Северному потоку-2», а у Испании нет нужного количества газа, чтобы заменить на рынке Россию.