НАТО собирается строить замену «Северному потоку-2» для Германии
7 Февраля 2022 1027 0 Экономика
НАТО решило построить «конкурента» «Северному потоку-2» – газопровод из Испании в Германию. Цель этого проекта – снизить зависимость Германии от российского газа, на который приходится более 40% потребления стран ЕС. Проблема в том, что новый газопровод будет уступать по мощности «Северному потоку-2», а у Испании нет нужного количества газа, чтобы заменить на рынке Россию.
НАТО займется газом
- НАТО беспокоит высокая зависимость Германии от российского газа. Чтобы решить эту проблему для безопасности ЕС, военный альянс рассматривает план по строительству газопровода из Испании в Германию, пишет La Vanguardia со ссылкой на правительство Испании. В НАТО считают, что высокое значение российского газа для ЕС – это главная геостратегическая слабость в «колоссальном противостоянии с Россией по вопросу о статусе Украины».
- Понимание этого привело к «судорожному поиску краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных альтернатив», говорят источники каталонской газеты. В связи с этим НАТО обратило внимание на отмененный в 2019 году проект Midcat – газопровод с Пиренейского полуострова, который сделает полуостров «распределительной платформой» топлива из Алжира и СПГ.
- Стоимость проекта оценивается в 457 млн долларов. Он позволит распределять СПГ из Испании по Европе. При этом отмечается, что на Испанию приходится 30% всех мощностей по хранению СПГ на континенте. Это восемь регазификационных терминалов, семь из которых находятся в Испании, а один – в Португалии.
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- Однако из-за отсутствия трубопроводов Испания не может транспортировать газ дальше Франции. Сейчас суммарная мощность всех газопроводов между Испанией и Францией составляет всего 7 млрд кубометров в год. Газопровод, который хочет строить НАТО, сможет перекинуть из Испании в Германию еще 7 млрд кубометров газа в год. Но это в восемь раз меньше, чем может поставлять Россия по газопроводу «Северный поток-2». Более того, у Испании нет 55 млрд кубометров газа в год, чтобы заменить Германии Россию.
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