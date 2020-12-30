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Население России сократилось максимально за 14 лет
30 Декабря 2020 179 1 Исследования
Пандемия коронавируса привела к резкому увеличению смертности, которое совпало со снижением рождаемости. По данным оперативной статистики Росстата, за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения России составила 574,8 тыс. человек. Больше потери были только в 2006 году, когда показатель естественной убыли достиг 687 тыс. человек.
Россиян становится меньше
- По данным Росстата, с января по ноябрь естественная убыль населения России составила 574,8 тыс. человек. Показатель рассчитывается исходя из количества умерших (1,881 млн человек) и рождаемостью (1,308 млн человек). При этом уровень вырос на 229,7 тыс. по сравнению с 2019 годом, а рождаемость упала на 59,4 тыс.
- По словам вице-премьера Татьян Голиковой, 81% избыточной смертности в 2020 году приходятся на коронавирус и последствия заболевания вирусной инфекцией. Таким образом, в реальном выражении избыточная смертность может составлять 186 тыс. человек (81% от 229,7 тыс. по Росстату). Однако, по данным оперативного штаба, число летальных случаев от коронавируса не превышает 55,8 тыс. на 29 декабря.
- Согласно подсчетам Росстата, за 8 месяцев пандемии в России от коронавируса, который не был назван «основной причиной смерти», умерли 115,8 тыс. человек. Эта цифра сильно расходится с информацией оперативного штаба и данными, представленными вице-премьером Татьяной Голиковой. Однако это среднее значение между двумя крайними точками.
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- Между тем рождаемость в 2020 году стала минимальной с 2002 года – всего 9,7 детей на тысячу населения. Демографы отмечают, что в стране установился низкий коэффициент рождаемости – 1,61 детей на одну женщину в детородном возрасте. При этом при высокой смертности для воспроизводства населения коэффициент должен равняться 2,12.
- К концу XXI века демографы прогнозируют падение коэффициента до 1,41 ребенка на женщину. Это приведет к выбыванию России из первой десятки стран по численности населения. Ученые Университета Вашингтона выступили в журнале The Lancet с прогнозом, согласно которому к 2100 году в России будут проживать 106 млн человек против 146 млн на текущий момент.
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Сократилось не только в России но и на всей планете.