Население России сократилось максимально за 14 лет 179 1 Исследования

Пандемия коронавируса привела к резкому увеличению смертности, которое совпало со снижением рождаемости. По данным оперативной статистики Росстата, за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения России составила 574,8 тыс. человек. Больше потери были только в 2006 году, когда показатель естественной убыли достиг 687 тыс. человек.