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Нарушителей карантина власти будут выявлять с помощью камер в 10 городах России

25 Сентября 2020 276 0 Политика
Нарушителей карантина власти будут выявлять с помощью камер в 10 городах России

Власти распространят опыт Москвы по слежке за жителями на десять городов России. До конца 2020 года в них будет внедрена система камер для распознавания лиц. По информации «Коммерсанта», проектом занимается «дочка» «Ростеха», компания NtechLab. Власти собираются использовать систему для поиска нарушителей карантина и розыска преступников.

«Цифровизация» идет полным ходом

  • Дочерняя компания российской госкорпорации «Ростех» NtechLab после Москвы устанавливает в 10 городах России систему камер для распознавания лиц. В каких конкретно городах внедряется проект, компания не раскрыла «Коммерсанту», назвав только один из них – Нижний Новгород.
  • По населению Нижний Новгород считается третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в городе будут работать 3 тыс. камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Они будут снимать окружение на остановках, в общественных пространствах и домофонах. До конца 2020 года из 3 тыс. заработает более 350 установок с четырьмя камерами каждая, рассказал сооснователь NtechLab.
  • Главная задача камер – поиск нарушителей карантина и розыск преступников по фото из базы МВД. Также в компании рассчитывают, что со временем благодаря камерам на остановках можно будет прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.
  • Сколько города заплатят за внедрение камер – также неизвестно. Губернатор Нижегородской области назвал преждевременным озвучивание стоимости проекта, о котором узнала пресса. Сейчас, по словам Глеба Никитина, власти формируют техническое задание и начальную цену контракта. «Обсчитаем все в зависимости от масштабов системы», – заявил Никитин.
  • В IT-компании «Крок» оценивают стоимость проекта для одного города в 100-110 млн руб. Больше всего денег уйдет на закупку видеокамер и центр обработки данных. При этом камеры есть во всех городах, а вот подходящего центра нет ни в одном.
  • Внедрение системы наблюдения происходит на фоне пандемии коронавируса и дефицита региональных бюджетов. Поэтому, вероятно, правительство выделит деньги на реализацию проекта за счет нацпроекта «Цифровая экономика». В 2021-2023 годах на этот национальный проект потратят 557 млрд руб. На подпрограмму «Информационная инфраструктура» в 2021 году власти заложили 48,8 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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