Нарушителей карантина власти будут выявлять с помощью камер в 10 городах России 276 0 Политика

Власти распространят опыт Москвы по слежке за жителями на десять городов России. До конца 2020 года в них будет внедрена система камер для распознавания лиц. По информации «Коммерсанта», проектом занимается «дочка» «Ростеха», компания NtechLab. Власти собираются использовать систему для поиска нарушителей карантина и розыска преступников.