Нарциссизм на рабочем месте и в личной жизни: от здорового до патологического. Разбор

Встречали ли вы людей с такими внутренними установками на достижение успеха, как “Успех любой ценой” и “Либо все, либо ничего”? Готовы ли вы сами “идти по головам” ради достижения своей личной цели? Как разобраться, что именно нами движет в погоне за материальными благами и регалиями? В каждом из нас есть нарциссические черты, которые диктуют нам, как строить свою жизнь. Давайте разберемся, откуда берутся нарциссы и может ли нарциссизм быть здоровым.

Нарциссы на работе и дома

Так называемые нарциссы имеют склонность и стремление к власти, вниманию и признанию, что может способствовать их продвижению к вершинам карьеры в корпорациях и политике. Однако частой картиной, которую можно наблюдать по факту достижения ими лидерской позиции, становится догматическое самовосхваление и жесткое подавление противников в ущерб продвижению целей организации. Низкая способность таких людей к проявлению сочувствия к другим приводит в долгосрочной перспективе к снижению лояльности к ним со стороны подчиненных и последователей.

Невозможность осознать и принять собственные ограничения - неизбежный спутник таких людей. Чтобы не сталкиваться с собственной неидеальностью, они обвиняют в своих недостатках других и таким образом остаются в безопасности. Когда это происходит на работе, то это приводит к тому, что руководимые ими команды начинают разрушать себя изнутри. Такой же процесс запускается и внутри семьи, когда один из супругов имеет нарциссическую структуру личности. О долгой и счастливой жизни в таком случае говорить, к сожалению, не приходится.

Все вышеописанное - это только часть из большого числа граней нарциссизма или, при самом печальном варианте, нарциссического расстройства личности (НРЛ).

Среди самых популярных примеров проявления нарциссизма можно отметить такие, как:

идеализация и обесценивание (например, влюбленность в человека/идею/проект, которая не выдерживает столкновения с реальностью),

невыносимость испытывать чувство стыда и преобладание проекции, как защитного механизма (как в примере выше с обвинением в своих недостатков других),

невозможность достижения идеала (пластическая хирургия и чрезмерные физические тренировки),

нескончаемый поиск идеального объекта, который никогда не завершается успехом (человек заводит все новые и новые сексуальные отношения),

неудовлетворяемая потребность в подтверждении своей успешности, привлекательности («Какого черта, где аплодисменты?» или «Кругом одни идиоты»).

Нарциссы - какие они?

Нарциссизм характеризуется грандиозным чувством собственной значимости и потребностью в чрезмерном восхищении, отсутствием сочувствия к другим.

Те, кого мы называем нарциссами, ведут себя высокомерно и демонстрируют презрение к окружающим. При всем этом внутри себя это очень ранимые и неуверенные в себе люди с низкой самооценкой. Это удивительная особенность нарциссической структуры личности - когда грандиозность и неуверенность одновременно сосуществуют в одном человеке. Скорость смены полюса грандиозности на полюс никчемности у таких людей порой действительно поражает - в рамках одного часа психологической консультации они могут смениться несколько раз.

Высокомерие и превосходство над другими, которое демонстрируют такие люди, на самом деле являются их способом защитить свою хрупкую самооценку. Они страдают от чувства пустоты и одиночества. Из-за своей крайней ранимости они стремятся к гипер-контролю всего, что их окружает. Проявление собственной уязвимости и чувств стыда, страха или печали недопустимы для нарциссов, так как являются признаком слабости. Они не могут принять этого ни в себе, ни в других. Психические защитные механизмы помогают нарциссам, но вредят окружающим: когда они чувствуют себя наиболее неуверенно, то проявляют себя наиболее агрессивно по отношению к другим.

Нарцисс отчаянно стремится, но не может почувствовать себя достаточно хорошим, значимым, нужным, достойным любви. Отсюда эта нескончаемая гонка за достижениями, регалиями, необходимость быть лучшим и выделяться среди всех остальных. Но каждое новое достижение приносит лишь временное удовлетворение, за которым вновь приходит чувство пустоты, в контакте с которым нарциссу находиться невыносимо и цикл снова повторяется.

Нарциссы также очень чувствительны к критике и сравнению с другими - все это может мгновенно сбросить их с пьедестала, на который они сами себя возвели.

О грустном. В чем трагедия нарциссов

Причина формирования такого типа личности - незаполненные и неудовлетворенные первичные нарциссические потребности. Согласно идеям Зигмунда Фрейда, каждый человек в первые несколько лет своей жизни проходит стадии первичного и вторичного нарциссизма. Находясь в младенческом возрасте, каждый человек нуждается в подтверждении любви, уважении и признании его потребностей со стороны близкого окружения. Самооценка ребенка формируется на основании того, насколько хорошо удовлетворяются его первичные потребности со стороны родителей или опекунов. В дальнейшем образы родителей и их ответные реакции на потребности ребенка интернализируются - т.е. становятся для человека устойчивой моделью поведения и системой ответа на внутренние потребности. Пренебрежение, игнорирование и обесценивание, так же, как и чрезмерное удовлетворение приводят к снижению самооценки. Таким образом, отклонения в сторону дефицита и пресыщения потребностей ребенка одинаково негативно отражаются на формировании положительной и стабильной самооценки.

Столкнувшись с дефицитом любви и пренебрежением к себе со стороны родителей, ребенок формирует в своей психике идеальный образ себя - такой идеал, который был бы достоин любви. На протяжении всей дальнейшей жизни человек стремится к тому, чтобы представлять собой эту идеальную версию человека, так как по его мнению только в таком виде его можно любить. Отсюда стремление ко все новым достижениям, обсессивное желание прибегать к пластической хирургии или иметь самый новый и дорогой автомобиль/яхту/самолет.

Кроме того, если родители «программируют» своего ребенка на достижение таких целей, чтобы у них был повод хвастаться этим перед другими людьми или таких, которых они сами не смогли достичь, то у ребенка формируется ложное представление о себе. Исполняя желания родителей, ребенок учится оставлять без внимания собственные потребности. Поскольку с самого раннего детства индивидуальность и желания ребенка игнорируются, став взрослым, человек так и не научается распознавать и дифференцировать свои собственные потребности и чувства от желаний других людей. Таким образом человек проживает свою жизнь в погоне за «чужим счастьем».

От здорового нарциссизма до патологического

Современная ситуация в мире, связанная с перенаселением и, как следствие, высокой конкуренцией создает условия для появления и развития нарциссического типа личности у все большего количества людей.

Каждый из живущих сегодня на нашей планете людей «носит» в себе определенную степень нарциссизма, которая варьируется от здорового до патологического или злокачественного.

Чем более патологична форма нарциссизма, тем ниже вероятность того, что человек сможет самостоятельно найти в себе «злокачественные» черты и начать предпринимать попытки по их осознанию и исправлению.

Здоровый нарциссизм - что это?

Фрейд утверждал, что нарциссизм может быть положительным - если в раннем детстве на стадии первичного нарциссизма при помощи родителей у ребенка заложен прочный фундамент любви к себе, то при дальнейших благоприятных жизненных обстоятельствах человек применяет здоровый нарциссизм для достижения успеха в нескольких сферах жизни одновременно: личной и профессиональной деятельности, поддерживает высокий уровень физической активности и следит за своим здоровьем, способен к выстраиванию и поддержанию долгосрочных межличностных отношений.

Чтобы помочь ребенку вырасти здоровой личностью, родителям необходимо соблюдать баланс между чрезмерным восхищением и слишком низким позитивным подкреплением в отношении ребенка. Если слишком сильно хвалить ребенка, то это может привести к развитию у него грандиозного нарциссизма. Противоположное поведение родителей может привести к формированию у ребенка никчемной формы нарциссизма.

Возможно ли это исправить?

Лариса, 41 год, Казань

К психологу Лариса пришла после осознания, что она осталась в одиночестве, в то время как друзья и знакомые находятся в длительных теплых отношениях и их жизнь кажется более полной и радостной. Внутренняя потребность в близких отношениях и привела ее в психотерапию.

Лариса занимает должность заместителя директора по обучению персонала в крупной сетевой компании. Ее жизнь практически полностью построена вокруг работы, в отпуск она ездит преимущественно в одиночестве и живет одна. Ларисе сложно устанавливать доверительные поддерживающие отношения с людьми - ни один роман так и не перерос в серьезные долгосрочные отношения, а на работе ее избегают сотрудники и подчиненные в связи с тем, что ей свойственны резкие выпады на чужие точки зрения и их обесценивание. Лариса считает, что другие люди ее не понимают и завидуют ее достижениям.

В последнее время она отмечает давящее чувство пустоты, с которым ей тяжело оставаться один-на-один. На вопрос, когда Лариса впервые столкнулась с этим чувством, она ответила, что сначала это был момент, когда родители не поддержали ее желания поступить в художественную школу, а позже - когда умерла ее мать и она решила поступить на педагогическое отделение, то же, где училась мама. В попытке сохранить связь с матерью, Лариса отказалась от собственных желаний и выбрала жизненный путь, который был бы одобрен ее внутренней материнской фигурой. Работа не приносит ей чувства удовлетворения, несмотря на достигаемые высокие результаты, так как выбор профессии Лариса сделала, чтобы угодить маме. Доверять людям страшно - желания и чувства Ларисы в первые годы ее жизни игнорировались со стороны родителей, поэтому теперь приходится держать дистанцию, чтобы не было больно так, как в детстве.

В процессе работы с психологом у Ларисы уменьшилась потребность в оценке и обесценивании себя и других. Сохранив целеустремленность и способность реализовывать поставленные перед собой задачи, она перестала фокусироваться на оценке своих достижений со стороны внешнего мира, начала прислушиваться к собственным чувствам, научилась проживать даже тяжелые эмоции и перестала убегать от них. Сегодня несколько картин, нарисованных Ларисой, украшают рабочие места нескольких ее коллег, которые она нарисовала по их просьбе. Ее отношения с близкими людьми стали глубже. Иногда она признается, что ей бывает страшно говорить о чувствах, которые она считает стыдными, но вместе с тем трансформация, которую она проходит, приносит ей ощущение свободы и честности по отношению к себе и окружающим.

Автор: Татьяна Шаманова. Коуч. Магистрант психологии НИУ "Высшая школа экономики". Сертифицированный сексотерапевт. Член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования.