«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым 88 0 Политика

Президент России Владимир Путин не нашел в ответах НАТО и США по гарантиям безопасности реакции на ключевые озабоченности Москвы. Он обвинил НАТО в том, что альянс «кинул» Москву и нарушил обещание не расширяться на восток. В этой ситуации Запад вынуждает Россию воевать с НАТО. По словам Путина, возможная война может произойти за Крым.