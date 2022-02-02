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«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым

2 Февраля 2022 88 0 Политика
«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым

Президент России Владимир Путин не нашел в ответах НАТО и США по гарантиям безопасности реакции на ключевые озабоченности Москвы. Он обвинил НАТО в том, что альянс «кинул» Москву и нарушил обещание не расширяться на восток. В этой ситуации Запад вынуждает Россию воевать с НАТО. По словам Путина, возможная война может произойти за Крым.

Путин недоволен НАТО и США

  • Путин после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому он пообещал 2 млрд долларов кредита, заявил, что США и НАТО проигнорировали ключевые озабоченности страны в своих ответах по гарантиям безопасности. По словам Путина, это нерасширение НАТО, отказ от ударных систем вооружения около границ России и возврат альянса на границы 1997 года.
  • Путин объяснил, что требования России связаны с Крымом, который страна присоединила в нарушение международных договоров с Украиной. В доктринальных документах Украины говорится, что Крым допустимо вернуть военным путем. Это и пугает Путина. «Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и Румынии, и начинается операция в Крыму. Это суверенная российская территория. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал?» – заявил Путин (цитата по ТАСС).
  • В действиях США, которые подталкивают Украину к возврату Крыма, Путин видит сдерживание России. По его словам, ударить по России США могут разными способами: втянуть страну в вооруженный конфликт, заставить союзников в Европе ввести санкции против Москвы или натравить Украину на Донбасс или Крым. «Таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – перечислил уязвимости России Путин.

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  • «Я бы хотел объяснить логику нашего поведения и предложений. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток. Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе – кинули, ну, просто обманули», – посетовал Путин. Он также обратил внимание, что США вышли из договора по противоракетной обороне, хотя это был один из фундаментальных договоров по безопасности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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