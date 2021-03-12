Налоговая установит контроль за богатыми россиянами и их семьями 363 2 Экономика

В Федеральной налоговой службе создается новая инспекция для контроля за состоятельными россиянами и их семьями. На ее учете уже стоят более 300 человек. Список планируется и дальше расширять. Пока налоговые органы интересуют только россияне с доходами более 500 млн руб. в год, пишет VTimes со ссылкой на замруководителя ФНС Юлию Шепелеву.