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Налоговая установит контроль за богатыми россиянами и их семьями

12 Марта 2021 363 2 Экономика

В Федеральной налоговой службе создается новая инспекция для контроля за состоятельными россиянами и их семьями. На ее учете уже стоят более 300 человек. Список планируется и дальше расширять. Пока налоговые органы интересуют только россияне с доходами более 500 млн руб. в год, пишет VTimes со ссылкой на замруководителя ФНС Юлию Шепелеву.

Индивидуальный контроль за богатыми

  • В Федеральной налоговой службе начнет работу инспекция, которая займется налогами состоятельных россиян. На ее учете уже более 300 человек с доходом свыше 500 млн руб. в год, пишет VTimes. Однако, по словам замруководителя ФНС Юлии Шепелевой, имущественный ценз – не обязательное условие.
  • По словам налоговых консультантов, многие состоятельные россияне после новости о создании отдельной инспекции для них стали подсчитывать, попадут ли они под ее контроль. Некоторые задумались о реструктуризации доходов, чтобы не иметь дела с властями. Другие передали активы в управление трастами и тем самым снизили официальные доходы.
  • ФНС ожидала такой реакции и решила выстроить более сложную систему критериев для оценки дохода. Так, например, доход будет оцениваться не за один год или два, а за некий период, поскольку из-за кризиса доходы конкретного человека могут упасть. Также, если человек зарабатывает меньше 500 млн руб., но владеет контролируемой иностранной компанией, то им будет интересоваться налоговая для богатых.
  • Крупные суммы на счетах в иностранных банках или активы – тоже станут поводами для контроля со стороны ФНС. Причем спрятать деньги не получится – налоговая получает все данные по автоматическому обмену информацией с другими странами. Многих состоятельных россиян уже уведомили о выездных проверках.

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  • Кроме этого ФНС собирается оценивать доходы богатых россиян «сразу семьями» – будет учитываться совокупный доход семьи. В других странах такой подход спокойно применяется, но россияне против – деньги любят тишину, а особенно деньги семьи, сказал налоговый консультант. Но в том-то и дело – налоговая не даст переписать доходы на жену или детей и избежать налогообложения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:54 1 0
гость я:

Свежо предание....

15:31 1 0
Татьяна Завьялова:

Мишустин жжет !

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