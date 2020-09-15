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Налоговая установила тотальный контроль за товарами
15 Сентября 2020 242 0 Экономика
В России с 2021 года заработает национальная система прослеживаемости товаров (НСП). Необходимые для этого поправки в Налоговый кодекс сегодня, 15 сентября, приняла Госдума России. Перечень товаров, подлежащих учету, депутаты оставили открытым, чтобы правительство могло его расширять по своему усмотрению. Система необходима властям для отслеживания перемещения товаров вплоть до попадания в руки конечного покупателя. Но ответственными за контроль будут налогоплательщики – на них возлагается ответственность за предоставление информации о конечной точке в цепочке движения товара.
Контроль с помощью дополнительных отчетов
- Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс и открыла правительству дорогу для запуска с января 2021 года национальной системы прослеживаемости товаров (НСП), которая будет означать тотальный контроль за перемещением товаров на территории России. Систему запустили в 2020 году, но до сих пор она работала в экспериментальном порядке.
- В законопроекте, который приняла Госдума, нет четкого перечня товаров, которые попадают под учет системы. Предполагается, что правительство будет самостоятельно регулировать товарный список через коды ОКПД-2 и ТНВЭД. Товары будут попадать в систему сразу после того, как они окажутся на территории России. Это касается товаром из ЕАЭС и дальнего зарубежья. Не будут попадать под контроль только товары, идущие транзитом через страну.
- Главная задача системы – отследить всю цепочку перемещения конкретного товаров до попадания в руки конечного потребителя или его экспорта за границу. Также возможны такие варианты, как конфискация, передача в производство или на утилизацию.
- Налоговая в рамках новой системы получит возможность проводить камеральную налоговую проверку и требовать у налогоплательщика счета-фактуры, а также другие документы по товару. Кроме этого налогоплательщики должны будут предоставлять в Налоговую ежеквартальные специализированные отчеты, в которых будет содержаться информация о перемещении товара. Информация о купле-продаже будет включаться в декларации по НДС или указанный отчет.
- Если налогоплательщики не представят документы вовремя, они получат штраф – по 1 тыс. руб. за один документ. Штраф за непредставление счета-фактуры составит 200 руб. за документ.
- На полную мощность система заработает с 1 июля 2022 года. С этого момента будут взиматься все указанные штрафы. При этом вся система будет держаться сугубо на сопровождающих документах. На самих товарах, в отличие от системы маркировки, не будет никаких особых знаков.
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