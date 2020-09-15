Налоговая установила тотальный контроль за товарами 242 0 Экономика

В России с 2021 года заработает национальная система прослеживаемости товаров (НСП). Необходимые для этого поправки в Налоговый кодекс сегодня, 15 сентября, приняла Госдума России. Перечень товаров, подлежащих учету, депутаты оставили открытым, чтобы правительство могло его расширять по своему усмотрению. Система необходима властям для отслеживания перемещения товаров вплоть до попадания в руки конечного покупателя. Но ответственными за контроль будут налогоплательщики – на них возлагается ответственность за предоставление информации о конечной точке в цепочке движения товара.