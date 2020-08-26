Налогов не будет. Российские компании столкнулись с «катастрофой» 123 0 Экономика

В конце года около 40% российских компаний не смогут выплатить государству отложенные из-за коронавируса налоги. Правительство, напомним, дало отсрочку по выплатам, но не простило налоги и не выделило денег на поддержку, направив предпринимателей в банки за кредитами. Самочувствие почти каждой второй компании продолжает ухудшаться, а каждая четвертая компания называет текущую ситуацию «кризисом» или «катастрофой».