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Налогов не будет. Российские компании столкнулись с «катастрофой»

26 Августа 2020 123 0 Экономика
Налогов не будет. Российские компании столкнулись с «катастрофой»

В конце года около 40% российских компаний не смогут выплатить государству отложенные из-за коронавируса налоги. Правительство, напомним, дало отсрочку по выплатам, но не простило налоги и не выделило денег на поддержку, направив предпринимателей в банки за кредитами. Самочувствие почти каждой второй компании продолжает ухудшаться, а каждая четвертая компания называет текущую ситуацию «кризисом» или «катастрофой».

Отсрочили смерть

  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов изучает состояние российских предпринимателей после карантина посредством опросов. Последнее исследование охватило 1035 компаний из 85 регионов России, сообщает ТАСС. Оно показало следующее: 46% компаний по-прежнему фиксируют ухудшение финансовых показателей, 26% столкнулись с «кризисом» или «катастрофой».
  • Две трети компаний – 67% – испытывают трудности со спросом. Он сильно сжался, поскольку потребители потеряли рекордные 8% доходов и вошли в режим резкой экономии. Даже те, у кого доходы не изменились драматично, предпочитают откладывать деньги и покупки из опасений второй волны коронавируса.
  • Компании и предприятия тоже не спешат расставаться со своими деньгами. Все долгосрочные планы и инвестиции заморожены до появления определенности. Это приводит к тому, что останавливаются закупки и ситуация в экономики замыкается в порочный круг, когда никто ничего не потребляет и по цепочке спрос сжимается.
  • Именно из-за этого спрос у 56% компаний восстановился меньше, чем на половину, а у каждого пятого предпринимателя продажи рухнули в 5 раз. Поэтому если власти введут повторный карантин, 70% компаний выживут с вероятностью всего 50% и ниже.
  • Все меры правительства, которое оно расхваливает, нисколько не облегчили положение бизнеса. Наоборот, отсрочки арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, теперь становятся проблемой, поскольку компаниям нечем платить эти отсроченные платежи. Агония продолжается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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