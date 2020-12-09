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Набиуллину попросили напечатать еще триллион рублей

9 Декабря 2020 989 1 Экономика
Набиуллину попросили напечатать еще триллион рублей

Правительство России постепенно приходит к радикальной идее – запустить «печатный станок» Центробанка для финансирования расходов на национальные проекты и майские указы президента Владимира Путина. С таким предложением к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обратился заместитель министра экономики Андрей Иванов. Предлагается напечатать 1 трлн руб., чтобы заместить инвестиции, которые правительство не в состоянии привлечь.

Национальным проектам понадобился «печатный станок»

  • О письме замминистра экономики Иванова на имя вице-премьера Белоусова стало известно изданию VTimes. В нем говорится, что Центробанк может напечатать деньги, в том числе «цифровые рубли», для возмещения инвестиций компаний, которые будут участвовать в реализации национальных проектов.
  • Деньги пойдут в экономику напрямую или через банки. Для этого Центробанк включит в ломбардный список облигации компаний и под них будет выдавать кредиты банкам, финансируя таким образом конкретные компании. Транзакционная цепочка нужна, видимо, для подкармливания банковского сектора.
  • Помимо денег Центробанка Минэкономразвития предлагает взять пенсионные накопления россиян. Для этого Пенсионным фондам разрешат вкладывать средства в инвестиционные проекты вне зависимости от уровня риска (!) и рефинансирование корпоративных долгов.
  • Также МЭР видит возможность использовать индивидуальные инвестиционные счета россиян. Чтобы эта опция стала доступна, правительство должно сократить 3-хлетний срок держания денег на счете для получения налогового вычета и ограничения на сумму взносов в виде 1 млн руб.
  • По сути, письмо Белоусову – это крик отчаяния. Россия почти не получает прямых иностранных инвестиций. В 2018 году у страны был один из самых низких показателей в мире – инвестиции составили 0,05% ВВП. За два года ничего не изменилось – никто не хочет вкладывать деньги в Россию при текущем подходе властей к экономике и произволе правоохранительной системы.
  • Центробанк осенью поддался давлению Минфина и напечатал для бюджета 1,2 трлн руб., а также готов предоставить еще 800 млрд руб. госбанкам, которые скупали госдолг в декабре. Но в целом ведомство Эльвиры Набиуллиной выступает категорически против финансирования национальных проектов за счет денежной эмиссии, и в этом с ней трудно не согласиться.
  • Деньги уйдут близкому окружению президента, которое будет выполнять подряды, а россияне получат разгон инфляции и еще большее падение доходов. Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума – 4,25%, и предлагает всем заинтересованным попробовать взять кредиты под проекты и заработать на них, если они имеют экономический смысл.
  • Но велика вероятность, что все грандиозные проекты служат одному – извлечению и последующему выводу средств за границу. Отток капитала из России составляет от 30 до 50 млрд долларов ежегодно. Поэтому правительству следует задуматься не о печати рублей, а о создании таких условий в стране, при которых деньги перестанут выкачиваться из России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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22:09, 09.12 1 2
георгий:

Слава Богу что началась девальвация , это навеет свежий ветер в развитие экономики России ,и активизирует деловую активность и предпринимательскую инициативу населения . Если конечно к этому времени в экономике не останутся только лишь приближенные к Путину монополисты , осуществляя странную его мечту-многоходовку - '' Друзьям и приближенным к телу олигархам-капитализм и всю его мясистую тушу ,народу России - социализм ,и рожки да ножки ''.

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