Набиуллину попросили напечатать еще триллион рублей 989 1 Экономика

Правительство России постепенно приходит к радикальной идее – запустить «печатный станок» Центробанка для финансирования расходов на национальные проекты и майские указы президента Владимира Путина. С таким предложением к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обратился заместитель министра экономики Андрей Иванов. Предлагается напечатать 1 трлн руб., чтобы заместить инвестиции, которые правительство не в состоянии привлечь.