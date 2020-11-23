Набиуллина устроит чистку банков. Каждый десятый под угрозой 255 0 Экономика

В ближайшие двенадцать месяцев Центробанк отзовет лицензии у 9% банков. Это связано с ухудшением ситуации в банковском секторе и предстоящей волной дефолтов. Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют закрытие 35 банков уже в следующем году.