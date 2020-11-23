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Набиуллина устроит чистку банков. Каждый десятый под угрозой
23 Ноября 2020 255 0 Экономика
В ближайшие двенадцать месяцев Центробанк отзовет лицензии у 9% банков. Это связано с ухудшением ситуации в банковском секторе и предстоящей волной дефолтов. Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют закрытие 35 банков уже в следующем году.
Банков станет меньше
- В 2021 году 35 кредитных организаций, или 9,3% действующих на 1 октября банков могут столкнуться с дефолтом и отзывом лицензии. Это произойдет в результате ухудшения качества портфелей банков и нарастания проблем в связи с пандемией коронавируса.
- Аналитики «Эксперт РА» пишут, что за последний год 26% российских банков были убыточными. А в январе-сентябре капитал снизился у 36% банков. При этом россияне пошли забирать свои деньги из-за снижения процентов по вкладам. Это привело к потере 50% остатков на депозитах граждан и 36% – на счетах бизнеса.
- По словам аналитиков, рентабельность банков снижается, падает активность клиентов, доходы от процентов и комиссий – тоже. Большим вызовом для банков стало снижение ключевой ставки Центробанка до 4,25%. Многие еще не адаптировались к низкой ставке и не оптимизировали свои расходы. Поэтому у 45-50% банков во второй половине 2021 года будут большие убытки.
- Пока отдельные банки показывают убыток в 37 млрд руб. за девять месяцев, при том что в целом банковский сектор демонстрирует прибыль в размере 1,38 трлн руб. Но, как отмечал ЦБ, 90% прибыли формируется за счет нескольких крупных госбанков, названия которых все знают. Остальные балансируют на грани прибыльности.
- Однако судьба большинства банков – в руках Центробанка. Если ведомство Эльвиры Набиуллиной продлит карантинные послабления для кредитных организаций и разрешит менее строго относиться к резервам по проблемным кредитам, то банки получат шанс выжить. Если же ЦБ займет строгую позицию, мы увидим череду отзыва лицензий.
- В условиях пандемии ЦБ отложил проверку банков и возобновил ее только с 1 июля. В третьем квартале этого года лицензий лишились три банковских организации, а в октябре и ноябре – пять. По мнению аналитиков, это перенесло часть ожидавшихся дефолтов на 2021 год. В то же время некоторые владельцы банков сами аннулируют лицензии и занимаются ликвидацией собственных организаций. Впрочем, делают они это не из-за пандемии – она стала всего лишь катализаторов для обострения хронических проблем – плохих кредитов и неадекватного уровня резервов.
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