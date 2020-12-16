Набиуллина сделает кредиты дороже и отберет у банков 4 трлн рублей цифровым рублем 31 0 Экономика

Российские банки выражают опасения по поводу идеи Центробанка запустить в оборот цифровой рубль. Сбербанк среди главных рисков называет отток из банков до 4 трлн руб. в течение трех лет после запуска «цифры» и существенный рост кредитных ставок. В Национальном совете финансового рынка также не поддерживают идею ЦБ – банки потеряют ликвидность, а вместе с ней и устойчивость.