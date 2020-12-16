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Набиуллина сделает кредиты дороже и отберет у банков 4 трлн рублей цифровым рублем

16 Декабря 2020 31 0 Экономика
Набиуллина сделает кредиты дороже и отберет у банков 4 трлн рублей цифровым рублем

Российские банки выражают опасения по поводу идеи Центробанка запустить в оборот цифровой рубль. Сбербанк среди главных рисков называет отток из банков до 4 трлн руб. в течение трех лет после запуска «цифры» и существенный рост кредитных ставок. В Национальном совете финансового рынка также не поддерживают идею ЦБ – банки потеряют ликвидность, а вместе с ней и устойчивость.

Цифровой рубль угрожает банкам

  • Центробанк работает над запуском цифрового рубля с конца октября. Новый вид валюты называют третьи типом денежных средств, хотя в действительности это вариант безналичных денег, которые хранятся на счетах и привязаны к кредитным картам россиян. Ключевое отличие цифрового рубля от безналичных средств – хранение кода непосредственно в самом Центробанке, а не в коммерческих банках.
  • Банкам с самого начала не понравилась идея: граждане смогут открывать электронные кошельки непосредственно в ЦБ и пользоваться ими с помощью мобильных устройств в обход традиционных банков. Транзакции будут осуществляться в виде передачи цифровых рублей с одних кошельков на другие в замкнутой системе ЦБ.
  • В этом случае, как подсчитали в Сбербанке, за три года с момента запуска проекта в цифровые рубли из банков уйдет 2-4 трлн безналичных рублей, которые сейчас хранятся в банках и составляют их ликвидность. По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, которого цитирует РБК, деньги перестанут быть доступными для кредитования и спровоцируют дефицит ликвидности.
  • Следствием этого станет рост ставок по кредитам вне зависимости от ключевой ставки ЦБ. Так, например, при перетоке 10% наличных и безналичных денег в цифровой рубль рост кредитных ставок составит 0,5%. В Национальном совете финансового рынка также отмечают, что вымывание ликвидности подорвет устойчивость банков, особенно тех, которые не имеют государственного участия.
  • В связи с этим предлагается ввести лимиты на операции с цифровым рублем, в том числе ограничить сумму переводов из обычных рублей в цифровые 100 тыс. Еще один вариант, который поможет банкам справиться с конкуренцией со стороны ЦБ – это введение отдельного этапа по внедрению крипторубля, во время которого цифровые кошельки будут размещаться не в ЦБ, а в коммерческих банках. Но это, по сути, резко меняет первоначальную идею ЦБ. В самом регуляторе опасения и предложения банков пока не комментируют.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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