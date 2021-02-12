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Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок
12 Февраля 2021 328 2 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики в России. Регулятор снижал ключевую ставку последние шесть лет, но вышедшая из-под контроля инфляция заставила нажать на педаль тормоза. На заседании 12 февраля совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку неизменной – 4,25%. Но на последовавшей пресс-конференции Набиуллина прямо заявила: в ближайшее время Россия вернется к нейтральной денежно-кредитной политике, что означает ставку в районе 5-6%.
Ставка идет на повышение
- Ключевая ставка Центробанка 12 февраля 2020 года осталась на историческом минимуме – 4,25%, но время низких ставок прошло, заявила на пресс-конференции Эльвира Набиуллина. Это означает, что стоимость денег в экономике будет расти по мере того, как ЦБ начнет повышать ключевую ставку.
- ЦБ сохранил ставку на текущем уровне четвертый раз подряд, но если до этого речь шла о возможном дальнейшем смягчении (к этому призывал МВФ, считающий, что России нужно было снизить ставку до 3,75%), то теперь заявлен переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Под «нейтральной» подразумевается ключевая ставка ЦБ в 5-6%. По этой ставке деньги будут получать банки, добавлять свой процент и выдавать кредиты бизнесу и гражданам. Банки в среднем добавляют к кредитам 10% годовых.
- Решение об изменении курса для ЦБ стало вынужденным – регулятор не справился с инфляцией, и ждет ее роста в феврале с текущих 5,2% до 5,5%. Правда, Набиуллина отметила, что это будет пик роста цен, после чего они начнут снижаться. Проблемы с инфляцией усугубила девальвация рубля и рост мировых цен на продовольствие. В 2021 году банк повысил прогноз по росту цен с 3,5-4% до 3,7-4,2%.
- Центробанк снижал ключевую ставку с 2015 года. После повышения до 17% годовых в декабре 2014 года регулятор 15 раз уменьшал ее и довел до 7,25% в 2018 году. Потом последовало небольшое увеличение до 7,75% и девять этапов смягчений. Впрочем, рынок ожидал такого решения и закладывает рост ставки до 5% в 2022 году.
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- Восстановления экономики в ЦБ ждут к концу 2021 года и прогнозируют рост в районе 3-4% ВВП. Но вместе с тем регулятор ожидает падения потребительской активности на 1,3% и инвестиций на 2%. По словам аналитиков, решение повышать ставку в будущем нейтрально скажется на рубле, но приведет к выходу иностранных инвесторов из госдолга России, поскольку они больше не смогут зарабатывать на разнице между ставкой ЦБ и рыночными ставками.
- Показательно и то, что на пресс-конференцию глава ЦБ вышла без очередной броши. Аксессуарами Набиуллина сигнализировала о своем видении текущей и будущей ситуации в экономике. Но теперь оставила место на лацкане пиджака пустым. Тем самым, как полагают некоторые аналитики, она намекнула на завершение времени дешевых денег в России и начале периода неопределенности.
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Ако ви у Русији градите преко 220 крупних инвестиционих објеката, а имате поједине олигархе у земљи као издајнике који свој новац претварају у конвертибилну валуту и износе у иностранство и тамо са страним капиталистима улажу у руске инвестиционе програме, и на својој издаји баснословно зарађују, шта би ви урадили, када знате да у земљи немате смртну казну, као у Кини где се такви олигарси суде и стрељају. А и када би увели смртну казну, одмах би се опозиција коју финансирају такви олигарси - читај бољари, побунила и отрчала на Запад да плаче како у Русији нема демократије и слободе. Если вы строите более 220 крупных инвестиционных объектов в России, и у вас есть отдельные олигархи в стране в качестве предателей, которые превращают свои деньги в конвертируемую валюту и суммы за границей и там с иностранными капиталистами, инвестирующими в российские инвестиционные программы, и на их предательстве баснословно зарабатывают, что бы вы делали, если бы знали, что у вас нет смертной казни в стране, как в Китае. И даже когда бы вы ввели смертную казнь, сразу же оппозиция, финансируемая такими олигархами-читай боляры Ивана 4, бунтовать и бежать на Запад, чтобы плакать о том, что в России нет демократии и свободы, а в стране писали как уменьшилос число граждан.
"регулятор не справился с инфляцией" поэтому пора отвечать - это же основной показатель работы ЦБ!