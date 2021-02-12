Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок 328 2 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики в России. Регулятор снижал ключевую ставку последние шесть лет, но вышедшая из-под контроля инфляция заставила нажать на педаль тормоза. На заседании 12 февраля совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку неизменной – 4,25%. Но на последовавшей пресс-конференции Набиуллина прямо заявила: в ближайшее время Россия вернется к нейтральной денежно-кредитной политике, что означает ставку в районе 5-6%.