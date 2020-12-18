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Набиуллина капитулировала перед ростом цен

18 Декабря 2020 172 0 Экономика
Набиуллина капитулировала перед ростом цен

Центробанк не справился с задачей удержания инфляции на уровне 4% и допустил разгон продовольственных цен. Этого стоило ожидать после девальвации рубля на 25%, которая помогла властям получить больше от нефтегазового экспорта, но несла в себе тяжелые последствия для экономики и доходов россиян. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще недавно допускала снижение ключевой ставки до конца года в целях поддержки упавшей экономики. Но сегодня, 18 декабря, ставка останется на прежнем уровне, а ее повышение наиболее вероятно в 2021 году. Обещанных ЦБ дешевых кредитов Россия так и не увидела.

Набиуллина не удержала инфляцию

  • На заседании совета директоров Центробанка в пятницу 18 декабря ключевая ставка регулятора останется на неизменном уровне – 4,25%. Об этом говорит большинство опрошенных аналитиков – 29 из 31 в опросе Reuters, 33 из 36 у Bloomberg и 23 из 23 у ТАСС. Регулятор не справился с удержанием инфляции на уровне 4,2% – общая инфляция выросла, по данным Росстата, на 4,5%, а продовольственная – на 5,8%. Альтернативные оценки говорят о росте цен на 14%. По отдельным категориям он достигает 71% (подсолнечное масло).
  • Галопирующая инфляция вызвана девальвацией рубля на 25%, которую ЦБ допустил в октябре. Хотя рубль отыграл часть потерь и за 11 месяцев показатель девальвации остановился на 20%, пиковое обесценение рубля уже заложено в текущие цены. Таким образом, реальная ставка ЦБ оказалась отрицательной – она ниже официальной инфляции на 0,25%. Снижать ее дальше некуда.
  • Попытка Набиуллиной помочь экономике снижением ставки была полностью нивелирована девальвацией. Рекордно низкая ставка в 4,25% не дала дешевых кредитов экономике, но увела из-под контроля инфляцию и ударила по вкладам россиян – топ-10 кредитных организаций в начале декабря предлагали максимальную ставку в 4,46% годовых по вкладам. Это ниже инфляции.
  • Тем не менее госкорпорациям и бюджету нужны дешевые деньги. Но Набиуллина не в состоянии их предоставить. Действия правительство по сдерживанию цен не улучшают ситуацию: инфляция ускорилась в первой половине декабря на 0,4%. В частности, пока президент Владимир Путин критиковал цены, яйца подорожали на 4% (9,1% за год), хлеб на 0,4% (7,8%), рыба на 0,5% (5,4%), картофель на 2,5% (28,3%), яблоки на 1% (17,8%).
  • Некоторые аналитики считают, что к концу года цены по экономике вырастут на 5% в целом, но в первой половине 2021 года начнут снижаться. Это даст возможность Набиуллиной снизить ставку до 4% уже в феврале, а в течение года до 3,75%. Однако форвардные ставки говорят о том, что рынок не ждет такого сценария. Вполне вероятно, что снижения ключевой ставки больше не будет и Набиуллиной придется капитулировать перед ростом цен, говорят скептически настроенные аналитики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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