Набиуллина капитулировала перед ростом цен 172 0 Экономика

Центробанк не справился с задачей удержания инфляции на уровне 4% и допустил разгон продовольственных цен. Этого стоило ожидать после девальвации рубля на 25%, которая помогла властям получить больше от нефтегазового экспорта, но несла в себе тяжелые последствия для экономики и доходов россиян. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще недавно допускала снижение ключевой ставки до конца года в целях поддержки упавшей экономики. Но сегодня, 18 декабря, ставка останется на прежнем уровне, а ее повышение наиболее вероятно в 2021 году. Обещанных ЦБ дешевых кредитов Россия так и не увидела.