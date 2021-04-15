На отказ ЕС от нефти и газа Россия ответит водородом. Экспорт должен составить 100 млрд долларов в год
15 Апреля 2021 586 1 Экономика
Евросоюз к 2050 году запланировал отказаться от использования в энергетике нефти и газа. «Углеродная нейтральность» крупнейшего для России рынка грозит уже в самое ближайшее время трансграничным углеродным налогом, который обойдется российским компаниям в 33-50,6 млрд евро до 2030 года, подсчитали в KPMG. Поэтому в Минэнерго подготовили план перехода к экспорту водорода. Как пишет РБК, российские власти запланировали получать к 2050 году до 100 млрд долларов в год от продажи водорода за рубеж.
Водород заменит углероды
- Российские власти нашли ответ на решение Евросоюза достичь «углеродной нейтральности». Он заключается в планомерном увеличении экспорта экологически чистого водорода. В концепции развития водородной энергетики до 2024 года Минэнерго дает прогноз: к 2050 году Россия может зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 млрд долларов в год, пишет РБК со ссылкой на документ.
- Такой разброс связан с несколькими факторами. Во-первых, на сегодняшний день нет устоявшегося рынка водорода, поэтому непонятно, каким он будет: региональным или глобальным. Россия заинтересована в перевозке водорода «от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа (СПГ)».
- Во-вторых, России пока еще предстоит развивать технологии производства «зеленого» и «голубого» водорода. На текущий момент в России нет промышленного производства «зеленого» водорода, который можно было бы экспортировать. «Росатом» производит всего 4,2 тыс. тонн «желтого» низкоуглеродного водорода, а вся нефтяная, атомная и аграрная промышленность производят около 3 млн тонн «серого» водорода в год, говорит доцент базовой кафедры возобновляемых источников энергии Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина Владислав Карасевич.
- Производство «зеленого» водорода, по оценке Международного энергетического агентства, составляет от 2 до 7 долларов за килограмм. Высокая стоимость ограничивает спрос. Но в Минэнерго России рассчитывают, что с развитием технологий стоимость упадет на 30%. У России уже сейчас есть преимущество: себестоимость производства водорода путем электролиза в стране ниже, чем в Азии – 4 против 7-8 долларов за килограмм.
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- Минэнерго прогнозирует, что к 2024 году Россия будет экспортировать от 200 тыс. до 1 млн тонн экологически чистого водорода на сумму в 0,6-3,3 млрд долларов. К 2035 году объемы экспорта должны вырасти до 2-7 млн тонн и 7,8-21,1 млрд долларов. К 2050 году доходы составят 23,6-100,2 млрд в год. Таким образом, Россия собирается занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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РФ под тяжестью санкций и изоляции может нигде и никуда не вписаться. кроме этого не все так просто с технологической цепочкой и транспортировкой. производство водорода ЕС может быть организовано на местах и без участия РФ. одни технологии попроще подразумевают получение водорода с получением побочного продукта-либо СО2, либо твердого углерода, что либо потребует утилизации и дополнительных расходов на захоронение, либо на повторное использование и закачку в подземные пласты с целью повышения пластоотдачи. чистые способы получения водорода возможно, но дороже в 10 раз. для этого используют ВИЭ, ядерную, гидро, солнечную и ветровую энергию. для РФ использую побудительные стимулы оставляют грязное производство с возможностью транспортировки смеси по имеющей ГТС, но даже на это потребуется ее модернизация.грязное потому что потребуется либо захоронение отходов производства в гигантских объемах, либо использование высвободившегося СО2 для закачки в пласты и получением его обратно о время извлечения углеводородного топлива, что будет означать сизифов труд одних с неимоверным парниковым эффектом с выбросом СО2 в западной сибири и получением других очищенного водорода за копейки по модернизированной за счет РФ ГТС... для того, что бы все было правильно, требуются соответствующие дорогостоящие технологии и получение водорода на местах его потребления. можно использовать для этого российское сырье из которого и будет готовится водород, но вот будет ли желание у ЕС видет рядом с собой партнера, у которого шарики заезжают за ролики и частенько сносит крышу по любому поводу, особенно по поводу мании величия и спасения всех от всего-большой вопрос. про 100 млрд которые будет зарабатывать РФ-глупости конечно от безграмотности. все очень дорого и судьба россиян зависит от их поведения.