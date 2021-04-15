На отказ ЕС от нефти и газа Россия ответит водородом. Экспорт должен составить 100 млрд долларов в год 586 1 Экономика

Евросоюз к 2050 году запланировал отказаться от использования в энергетике нефти и газа. «Углеродная нейтральность» крупнейшего для России рынка грозит уже в самое ближайшее время трансграничным углеродным налогом, который обойдется российским компаниям в 33-50,6 млрд евро до 2030 года, подсчитали в KPMG. Поэтому в Минэнерго подготовили план перехода к экспорту водорода. Как пишет РБК, российские власти запланировали получать к 2050 году до 100 млрд долларов в год от продажи водорода за рубеж.