На доходы «будут смотреть». Рекордный с 2012 года рост экономики может не затронуть кошельки россиян
9 Июля 2021 339 2 Экономика
Минэкономразвития резко увеличило прогноз по росту экономики России в текущем году: вместо 2,9% он составит 3,9% ВВП. Это будут самые высокие темпы роста с 2012 года. По словам представителя министерства, экономика восстанавливается «быстрее наших ожиданий». Однако две проблемы остаются: рост цен и доходы россиян.
Экономика будет расти, а доходы – под вопросом
- Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития страны, пишет РБК. В нем улучшились все параметры, кроме уровня ожидаемой инфляции и доходов россиян. Чиновники министерства увидели, что «экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий» и «потенциал восстановления экономики еще не исчерпан» (цитата по ТАСС).
- Поэтому экономический рост в 2021 году составит не 2,9%, как ожидалось раньше, а 3,9% ВВП. Но в следующие три года он не изменится: в 2022 году экономика вырастет на 3,2%, а в 2023-24 годах будет расти по 3% в год. Вырастет и оборот розничной торговли: до 6,9% в текущем году, до 3% в 2022-м. Объем платных услуг увеличится на 14,3% в 2021 году и на 5,2% в 2022-м. Наконец, инвестиции вырастут до 4,5%. Все это приведет к укреплению рубля до 72,8 руб. за доллар к концу года.
- На фоне роста по всем параметрам вырастет и инфляция – до 5% к концу года (хотя Росстат уже в начале июля зафиксировал 6,6%, а аналитики считают, что меньше 6% она не опустится). Тем не менее в Минэкономразвития увидела снижение темпов роста мировых цен на продовольствие. «Инфляция начинает выдыхаться, это последний всплеск, который мы видим», – убеждены чиновники.
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- Такая же примерно проблема и с доходами россиян – экономика вырастет рекордно за девять лет, а доходы всего на 3%. При этом в первом квартале доходы упали на 3,6%. «Сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения», – признался представитель министерства. По его словам, в первом квартале, когда они упали, власти наблюдали их «медленное восстановление». «Будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму полугодию», – отметил чиновник.
- Между тем Кремль потребовал, чтобы Росстат реже и в наиболее неудобное время публиковал данные о доходах россиян и смертности – эта информация может испортить настроение граждан перед выборами в Госдуму 19 сентября, на которых партия власти рассчитывает получить конституционное большинство.
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а может быть увеличилась производительность труда? или сократилась численность населения?
рост ВВП зависит от раздутой денежной массы. массу увеличили-пошел в гору и ВВП. так что все это притянуто за уши.