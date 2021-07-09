На доходы «будут смотреть». Рекордный с 2012 года рост экономики может не затронуть кошельки россиян 339 2 Экономика

Минэкономразвития резко увеличило прогноз по росту экономики России в текущем году: вместо 2,9% он составит 3,9% ВВП. Это будут самые высокие темпы роста с 2012 года. По словам представителя министерства, экономика восстанавливается «быстрее наших ожиданий». Однако две проблемы остаются: рост цен и доходы россиян.