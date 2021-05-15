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На 2 млрд рублей оштрафовали москвичей за отсутствие масок в метро

15 Мая 2021 215 0 Экономика
На 2 млрд рублей оштрафовали москвичей за отсутствие масок в метро

За год – с 12 мая 2020 года по май 2021-го – московские власти оштрафовали 410 тыс. пассажиров общественного транспорта за отсутствие санитарных масок. Причем 10 тыс. человек были оштрафованы в период майских праздников 2021 года. Штраф за отсутствие маски или перчаток в транспорте составляет 5 тыс. руб.

Москва заработала на отсутствие масок

  • Московские власти оштрафовали за нарушение «масочно-печаточного режима» 410 тыс. жителей столицы на 2 млрд руб. в период с мая 2020-го по май 2021 года. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».
  • Обязательным ношение перчаток и масок в столичном транспорте власти Москвы сделали 12 мая 2020 года по рекомендации санитарных врачей. Штраф, предусмотренный частью 4 статьи 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях Москвы, составляет 5 тыс. руб. При этом за горожанами остается право обжаловать штраф.
  • Больше всего нарушителей было поймано на станциях «Комсомольская» (Кольцевой линии), «Теплый Стан» (Калужско-Рижской линии), «Чкаловская» (Люблинско-Дмитровской линии). За соблюдением масочного режима в метро Москвы следит 1,8 тыс. работников. Наибольшее количество нарушений пришлось на весну 2021 года.

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  • По данным «Организатора перевозок», летом 2020 года маски носили 82% пассажира, маски и перчатки – 36%. Зимой – 99% маски и 66% маски и перчатки. «Около 70% пассажиров ответственно соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте», – подчеркивают в компании.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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