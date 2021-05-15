На 2 млрд рублей оштрафовали москвичей за отсутствие масок в метро 215 0 Экономика

За год – с 12 мая 2020 года по май 2021-го – московские власти оштрафовали 410 тыс. пассажиров общественного транспорта за отсутствие санитарных масок. Причем 10 тыс. человек были оштрафованы в период майских праздников 2021 года. Штраф за отсутствие маски или перчаток в транспорте составляет 5 тыс. руб.