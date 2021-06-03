«Мы не говорим – завтра хлеб только по 100 рублей». Силуанов высказался о ценах
3 Июня 2021 49 0 Экономика
Министр финансов России Антон Силуанов не заметил действий правительства по регулированию цен на отдельные продукты питания. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, чиновник спросил, видели ли участники сессии административное регулирование. По его мнению, никакого регулирования нет, поскольку власти не говорят, что «завтра в магазинах хлеб продается только по 100 рублей».
В Минфине не видят регулирования
- Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России нет регулирования цен. «Все говорят об административном регулировании цен. А вы видели это административное регулирование?» – цитирует его The Bell. «Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене?» – уточнил он и сам ответил: «Нет, такого нет».
- В действительности 16 декабря 2020 года правительство подписало соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла, а также торговыми сетями об установке единых цен на продукцию. На сайте правительства говорится, что розничные цены на сахар были «заморожены» на уровне 46 руб. за кг, а на подсолнечное масло – 110 руб. за литр. Правительство строго следило за соблюдением соглашения, в том числе привлекая прокуратуру.
- По словам Силуанова, цены регулируются с помощью рыночных механизмов: через соглашения об экспортных субсидиях, экспортные пошлины и демпферы. «Но нет такого, чтобы мы говорили: так, завтра в магазинах хлеб продает только по 100 рублей», – заявил министр финансов.
- При этом ситуация с ростом цен беспокоит Минфин, как и Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала ответить на рекордную за пять лет инфляцию снятием ограничений и предсказуемыми правилами. «Пошлины, плавающие демпферы срабатывают, но нельзя всю экономику строить на пошлинах и демпферах», – поспорила она с «рыночными механизмами» Силуанова.
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- Более того, Набиуллина обвинила в торможении экономики рост цен. «Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», – заявила глава ЦБ. Поэтому ЦБ начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, но пока она остается мягкой. Силуанов поддержал политику ЦБ: «Мы с Эльвирой ходим парой». Он пообещал синхронизировать бюджетную и монетарную политику.
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