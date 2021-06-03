Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ИЮН, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

03 ИЮН, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Мы не говорим – завтра хлеб только по 100 рублей». Силуанов высказался о ценах

3 Июня 2021 49 0 Экономика
«Мы не говорим – завтра хлеб только по 100 рублей». Силуанов высказался о ценах

Министр финансов России Антон Силуанов не заметил действий правительства по регулированию цен на отдельные продукты питания. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, чиновник спросил, видели ли участники сессии административное регулирование. По его мнению, никакого регулирования нет, поскольку власти не говорят, что «завтра в магазинах хлеб продается только по 100 рублей».

В Минфине не видят регулирования

  • Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России нет регулирования цен. «Все говорят об административном регулировании цен. А вы видели это административное регулирование?» – цитирует его The Bell. «Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене?» – уточнил он и сам ответил: «Нет, такого нет».
  • В действительности 16 декабря 2020 года правительство подписало соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла, а также торговыми сетями об установке единых цен на продукцию. На сайте правительства говорится, что розничные цены на сахар были «заморожены» на уровне 46 руб. за кг, а на подсолнечное масло – 110 руб. за литр. Правительство строго следило за соблюдением соглашения, в том числе привлекая прокуратуру.
  • По словам Силуанова, цены регулируются с помощью рыночных механизмов: через соглашения об экспортных субсидиях, экспортные пошлины и демпферы. «Но нет такого, чтобы мы говорили: так, завтра в магазинах хлеб продает только по 100 рублей», – заявил министр финансов.
  • При этом ситуация с ростом цен беспокоит Минфин, как и Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала ответить на рекордную за пять лет инфляцию снятием ограничений и предсказуемыми правилами. «Пошлины, плавающие демпферы срабатывают, но нельзя всю экономику строить на пошлинах и демпферах», – поспорила она с «рыночными механизмами» Силуанова.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Более того, Набиуллина обвинила в торможении экономики рост цен. «Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», – заявила глава ЦБ. Поэтому ЦБ начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, но пока она остается мягкой. Силуанов поддержал политику ЦБ: «Мы с Эльвирой ходим парой». Он пообещал синхронизировать бюджетную и монетарную политику.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Мегапроекты укрепят рубль. Минфин из-за них перестанет скупать валюту на 5 млрд долларов

Мегапроекты укрепят рубль. Минфин из-за них перестанет скупать валюту на 5 млрд долларов
Экономика 2

Германия отказалась пускать рейсы «Аэрофлота» и S7

Германия отказалась пускать рейсы «Аэрофлота» и S7
Политика 2

Продуктовой помощи народу не будет. Госдума отказалась рассматривать закон о продуктовых карточках

Продуктовой помощи народу не будет. Госдума отказалась рассматривать закон о продуктовых карточках
Экономика 1

Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России

Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
Экономика 3

Узнай, страна!

В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников

В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников

В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника

В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника

Новости дня

11:25 Новак рассказал, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2» Новак рассказал, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2»
Мегапроекты укрепят рубль. Минфин из-за них перестанет скупать валюту на 5 млрд долларов
Мегапроекты укрепят рубль. Минфин из-за них перестанет скупать валюту на 5 млрд долларов
11:02 РБК: россияне готовы платить высокие налоги для поддержки бедных РБК: россияне готовы платить высокие налоги для поддержки бедных
10:34 МИД Германии: транзит газа через Украину нужно сохранить МИД Германии: транзит газа через Украину нужно сохранить
10:12 Разработчики лимузина Aurus для Путина заказали себе Mercedes и Rolls-Royce Разработчики лимузина Aurus для Путина заказали себе Mercedes и Rolls-Royce
02 ИЮН, 18:33 В Германии ответили на запрос немецких экологов по «Северному потоку-2» В Германии ответили на запрос немецких экологов по «Северному потоку-2»
02 ИЮН, 18:18 Белоруссия получила от России $500 млн Белоруссия получила от России $500 млн
Германия отказалась пускать рейсы «Аэрофлота» и S7
Германия отказалась пускать рейсы «Аэрофлота» и S7
02 ИЮН, 18:07 Россия выдала 500 млн долларов Лукашенко в рублях Россия выдала 500 млн долларов Лукашенко в рублях

Узнай, страна!

10:07 В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников
Продуктовой помощи народу не будет. Госдума отказалась рассматривать закон о продуктовых карточках
Продуктовой помощи народу не будет. Госдума отказалась рассматривать закон о продуктовых карточках
07:52 В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника
00:20 В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны
02 ИЮН, 23:30 В Приморском крае запустили первую на Дальнем Востоке уникальную установку сжижения природного газа В Приморском крае запустили первую на Дальнем Востоке уникальную установку сжижения природного газа
02 ИЮН, 14:41 Елена Решетова: социальная реклама нуждается в единых стандартах и требованиях Елена Решетова: социальная реклама нуждается в единых стандартах и требованиях
01 ИЮН, 17:26 В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом
Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
01 ИЮН, 10:57 В Оренбургской области создают особую экономическую зону В Оренбургской области создают особую экономическую зону
01 ИЮН, 08:57 В Тульской области стартовало строительства завода «МакКейн» по переработке картофеля В Тульской области стартовало строительства завода «МакКейн» по переработке картофеля
31 МАЙ, 17:19 В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus
31 МАЙ, 12:09 В Московской области запустили импортозамещающее производство керамогранита В Московской области запустили импортозамещающее производство керамогранита
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter