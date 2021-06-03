«Мы не говорим – завтра хлеб только по 100 рублей». Силуанов высказался о ценах 49 0 Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов не заметил действий правительства по регулированию цен на отдельные продукты питания. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, чиновник спросил, видели ли участники сессии административное регулирование. По его мнению, никакого регулирования нет, поскольку власти не говорят, что «завтра в магазинах хлеб продается только по 100 рублей».