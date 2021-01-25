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Мы живем в искривленной галактике

25 Января 2021 69 0 Наука и технологии
Мы живем в искривленной галактике

На каждом изображении Млечного Пути, которое вы, вероятно, когда-либо видели, он кажется плоским, безмятежным водоворотом, подвешенным в темноте космоса. Но ученые знают, что 3 млрд лет назад Млечный Путь почти столкнулся с другой галактикой.

Мы живем в искривленной галактике и наука может это подтвердить. Новое исследование ученых изучило деформацию Млечного Пути как можно ближе. Астроном Синьлун Ченг из Университета Вирджинии и его команда более внимательно изучили данные Sloan Digital Sky Survey и Gaia, проследив за деформацией различных групп звезд. Это показало, что эта неправильная форма в нашей спиральной галактике, которая выглядит обманчиво плоской, совершает полный оборот вокруг нее каждые 440 миллионов лет.

Наша галактика не всегда была искажена. Просто случилось так, что галактика-спутник подошла слишком близко, и эта галактика притягивала к себе звезды с диска Млечного Пути, искривляя газовый диск и расположение звезд в процессе.

«Данные SDSS предоставили нам высокоточные значения скоростей вдоль луча зрения (измеренные с помощью эффекта Доплера), а также подробную информацию о химическом составе звезд», - сказал Ченг. «Доплеровские скорости, связанные вместе с двумя другими измерениями движения, данными нам спутниковой астрометрией Gaia, позволяют нам очень точно знать, как звезды движутся в трехмерном пространстве».

Поскольку Земля застряла глубоко в деформации, Ченгу и его команде нужно было понять, как выглядит скрученный диск Млечного Пути вокруг нас. Чтобы выяснить, где находится звезда, с помощью эффекта Доплера необходимо определить частоту, с которой волны света исходят от этой звезды. Разница между этим и частотой, с которой свет достигает наблюдателя, расскажет вам о происходящих движениях звезд. Поскольку разница между частотами зависит от того, как источник световых волн движется по отношению к наблюдателю и наоборот, поэтому может быть небольшая погрешность, но, вероятно, небольшая.

SDSS наблюдала спектры, которые выдавали химический состав звезд, что позволяло определять их возраст. Вы можете определить приблизительный возраст звезды, узнав количество тяжелых элементов в ней. В зависимости от того, когда формируется звезда, в ее атмосфере задерживается определенное количество тяжелых элементов. Звезды разного возраста по-разному реагируют на деформацию или могут вообще не реагировать, в зависимости от того, когда они родились. Возраст звезд был определен примерно тогда, когда могла произойти деформация, и Ченг хочет исследовать это более подробно, продолжая изучать это явление. Ведь 3 млрд лет - это ничто в космическом плане.

«Звезды, расположенные рядом друг с другом, испытывают одинаковый гравитационный потенциал, поэтому они будут иметь схожие движения, но отдельные звезды имеют определенную степень свободы в движении», - сказал он. «Когда мы усредняем большое количество звезд в пределах небольшой области, разница в движении отдельных звезд будет размываться, и мы получим массовое движение звезд в этой небольшой области».

Помимо более точного времени, когда произошла деформация, Ченг также полон решимости пролить больше света на вторгшуюся галактику. По крайней мере, половина спиральных галактик каким-то образом искривляется из-за подобных встреч. Галактика не может существовать миллиарды и миллиарды лет без тесного контакта с каким-нибудь гигантским объектом, обычно с другой галактикой с достаточной гравитационной силой, чтобы оказывать на нее длительное воздействие. Блуждающие планеты и проходящие мимо астероиды не окажут большого влияния на то, что превышает их массу во много раз.

Еще одна загадка, которая все еще "висит в космосе", - это то, какая связь существует между искривлением звезд и искривлением газового диска, которое ранее наблюдали с помощью радиоастрономии. Насколько похожи трехмерные формы газовой и звездной деформаций, остается неизвестным. Проблема с радионаблюдениями в том, что они слишком ограничены. Не имея возможности представить себе, как далеко находится газ, они делают практически невозможным определение формы диска.

«Мы знаем, что искривление звезды и искривление газа, кажется, совпадают по направлению, но мы не знаем ничего, кроме этого», - сказал Ченг. 

Другая сторона деформации также в основном находится в темноте. Она прячется за плотной выпуклостью Млечного Пути, населенной роями звезд, которые затмевают любые далекие звезды, плавающие по другую сторону диска. Огромное количество пыли в галактическом пространстве только делает их слабее, пишет SYFY.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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