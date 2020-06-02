Мурманск остался без железнодорожной связи с Россией. Мост рухнул 510 2 События и факты img_copyright

Железнодорожное сообщение между Мурманском и остальной Россией прекращено. Виной этому – рухнувший в понедельник, 1 июня, единственный ж/д мост, который вел в город. Конструкция обрушилась при проведении ремонтных работ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.