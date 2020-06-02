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Мурманск остался без железнодорожной связи с Россией. Мост рухнул

2 Июня 2020 510 2 События и факты
Мурманск остался без железнодорожной связи с Россией. Мост рухнул
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Железнодорожное сообщение между Мурманском и остальной Россией прекращено. Виной этому – рухнувший в понедельник, 1 июня, единственный ж/д мост, который вел в город. Конструкция обрушилась при проведении ремонтных работ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Упал во время ремонта

  • Обрушение однопутного ж/д моста в Кольском районе Мурманской области, который был перекинут через реку Кола на перегоне Кола-Выходной, оставило город Мурманск без железнодорожного сообщения с Россией. По сообщению Октябрьской железной дороги, других железнодорожных путей в город нет.
  • Железнодорожная переправа была построена еще в 1930-е. Ее ремонтировали в 1970-х годах и в 2014-м. Опоры ее не укрепляли с момента постройки.
  • В связи с этим РЖД изменили движение поездов – теперь пассажирские составы ходят до станции Выходной, рядом с которой рухнул мост, а дальше людей везут на автобусах к вокзалу в Мурманске. Точно так же маршрут выглядит и в обратном направлении. При этом РЖД ввели запрет на погрузку грузовых поездов, конечный пункт которых был в Мурманском транспортном узле.
  • Одну из опор моста подмыло паводком еще 30 мая. РЖД тут же приступили к ремонтным работам и закрыли перегон. Мост обрушился во время ремонта.
  • На восстановление может уйти от шести до семи месяцев, сказал источник РБК в РЖД. Однако в администрации Мурманской области более оптимистичны – ремонт займет около 2-3 недель.
  • Инцидент ударил по порту Мурманска и компаниям-экспортерам, которые отправляют через него грузы. В частности в 2019 году через порт была осуществлена перевалка 17,6 млн тонн угля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:27 0 0
Сергей:

Какая кутузка, товарищ? Опоры ставили в 30-х годах. Сейчас тем строителям по 110 лет! Другой вопрос, что для такого стратегического сооружения отсутствие подводного обследования фундаментных опор есть вопиющий не профессионализм.

13:40 0 0
иванов иван:

всех горе строителей в кутузку.

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