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Мурманск остался без железнодорожной связи с Россией. Мост рухнул
2 Июня 2020 510 2 События и факты
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Железнодорожное сообщение между Мурманском и остальной Россией прекращено. Виной этому – рухнувший в понедельник, 1 июня, единственный ж/д мост, который вел в город. Конструкция обрушилась при проведении ремонтных работ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Упал во время ремонта
- Обрушение однопутного ж/д моста в Кольском районе Мурманской области, который был перекинут через реку Кола на перегоне Кола-Выходной, оставило город Мурманск без железнодорожного сообщения с Россией. По сообщению Октябрьской железной дороги, других железнодорожных путей в город нет.
- Железнодорожная переправа была построена еще в 1930-е. Ее ремонтировали в 1970-х годах и в 2014-м. Опоры ее не укрепляли с момента постройки.
- В связи с этим РЖД изменили движение поездов – теперь пассажирские составы ходят до станции Выходной, рядом с которой рухнул мост, а дальше людей везут на автобусах к вокзалу в Мурманске. Точно так же маршрут выглядит и в обратном направлении. При этом РЖД ввели запрет на погрузку грузовых поездов, конечный пункт которых был в Мурманском транспортном узле.
- Одну из опор моста подмыло паводком еще 30 мая. РЖД тут же приступили к ремонтным работам и закрыли перегон. Мост обрушился во время ремонта.
- На восстановление может уйти от шести до семи месяцев, сказал источник РБК в РЖД. Однако в администрации Мурманской области более оптимистичны – ремонт займет около 2-3 недель.
- Инцидент ударил по порту Мурманска и компаниям-экспортерам, которые отправляют через него грузы. В частности в 2019 году через порт была осуществлена перевалка 17,6 млн тонн угля.
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Какая кутузка, товарищ? Опоры ставили в 30-х годах. Сейчас тем строителям по 110 лет! Другой вопрос, что для такого стратегического сооружения отсутствие подводного обследования фундаментных опор есть вопиющий не профессионализм.
всех горе строителей в кутузку.