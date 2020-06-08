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Путин надавил на Собянина, чтобы Москва вышла из карантина?
8 Июня 2020 297 1 Политика
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял «радикальное решение» – Москва в течение двух недель полностью выйдет из так и не объявленного карантина, который власти предпочитали называть «режимом самоизоляции». Еще недавно столичный градоначальник допускал, что ограничения сохранятся до октября текущего года или даже до февраля 2021-го, когда будет изобретена вакцина. К нормальной жизни он готовил москвичей только через год. Оснований для выхода из карантина у Москвы с тех пор не появилось – каждый день в столице заболевает около 2 тыс. человек. Зато они есть у Кремля – 24 июня пройдет Парад Победы, а 1 июля должно состояться голосование по поправкам в Конституцию.
Москва сдает назад
- Москва снимет основные ограничения в течение двух недель – до 23 июня. О карантине будет напоминать разве что обязательное ношение масок и перчаток, а также социальное дистанцирование. Тем не менее, 9 июня отменяются режим самоизоляции и электронные пропуска. Всем жителям Москвы, включая тех, кто старше 65 лет, разрешается выходить на улицу и совершать поездки. Снова заработают социальные карты. Можно будет посещать кладбища. С 12 июня восстанавливается срок действия неиспользованных транспортных билетов.
- 9 июня начинают работу парикмахерские, салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству, а также научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии. К репетициям вернутся театры, цирки, концертные организации.
- С 16 мая откроются стоматологические клиники, библиотеки, музеи и зоопарки.
- Рестораны заработают с 16 июня в формате летних веранд, а с 23 июня смогут открыть свои двери стационарные заведения. Фитнес-центры и бассейны заработают 23 июня. Вместе с ними – детские сады.
- «Радикальное» снятие ограничений стало неожиданностью – еще недавно Собянин говорил, что сохранит большинство из ограничительных мер до появления вакцины, которая может оказаться в распоряжении медиков самое раннее в октябре. Ежедневно из 8-9 тыс. заболевших коронавирусом в России на Москву приходится около 2 тыс. человек, или четверть от всех случаев в стране. Эта ситуация длится последние две недели, поэтому нельзя говорить о прохождении плато в столице.
- Пресс-секретарю президента Путина Дмитрию Пескову задали вопрос – советовался ли Собянин с президентом об отмене ограничений. По его словам, Путин не имеет отношения к этому решению.
- «Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», – сказал Песков. Однако Кремль был заинтересован в скорейшем выходе из самоизоляции – впереди Парад Победы 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Именно этим можно объяснить непоследовательность московских властей и резкий отказ от режима самоизоляции, который закончится как раз к Параду Победы.
- Также стоит напомнить, что на прошлой неделе глава правительства Михаил Мишустин инициировал проверку законности исполнения мер, принятых Собяниным. Из всего, что московские власти ввели с 30 марта текущего года к 23 июня останется только обязательное ношение в общественных местах масок и перчаток. Возможно, москвичам придется носить их, как и было обещано до февраля 2021 года.
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