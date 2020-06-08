Путин надавил на Собянина, чтобы Москва вышла из карантина? 297 1 Политика img_copyright

Мэр Москвы Сергей Собянин принял «радикальное решение» – Москва в течение двух недель полностью выйдет из так и не объявленного карантина, который власти предпочитали называть «режимом самоизоляции». Еще недавно столичный градоначальник допускал, что ограничения сохранятся до октября текущего года или даже до февраля 2021-го, когда будет изобретена вакцина. К нормальной жизни он готовил москвичей только через год. Оснований для выхода из карантина у Москвы с тех пор не появилось – каждый день в столице заболевает около 2 тыс. человек. Зато они есть у Кремля – 24 июня пройдет Парад Победы, а 1 июля должно состояться голосование по поправкам в Конституцию.