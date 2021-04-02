Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете 182 0 Экономика

Москва впервые за восемь лет займет деньги на покрытие бюджетного дефицита. В 2021 году бюджету не хватает каждого шестого рубля, или 510 млрд руб. По состоянию на 1 апреля госдолг столицы составлял всего 30 млрд руб., а самый большой дефицит у города был в 2014 году – он составлял 55 млрд руб. Поэтому в текущем году Москва не только вернется к займам за долгое время, но и попытается одолжить довольно крупную сумму.