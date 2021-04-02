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Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете
2 Апреля 2021 182 0 Экономика
Москва впервые за восемь лет займет деньги на покрытие бюджетного дефицита. В 2021 году бюджету не хватает каждого шестого рубля, или 510 млрд руб. По состоянию на 1 апреля госдолг столицы составлял всего 30 млрд руб., а самый большой дефицит у города был в 2014 году – он составлял 55 млрд руб. Поэтому в текущем году Москва не только вернется к займам за долгое время, но и попытается одолжить довольно крупную сумму.
Дефицит в триллион рублей за три года
- В конце апреля – начале мая Москва впервые за 8 лет попробуем занять. Для этого московское правительство выпустит облигации, которые предложит кредиторам на долговом рынке. Об этом ТАСС сообщила руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.
- По словам чиновницы, деньги пойдут «в развитие городского хозяйства», а также на «адресную инвестиционную программу». За счет госдолга Москва сможет профинансировать «самые важные инфраструктурные проекты».
- Бюджет Москвы на 2021-23 годы сверстан с дефицитом в 1,033 трлн руб. Половина этой суммы приходится на текущий год – 510 млрд руб.: при доходах в 2,624 трлн руб. расходы утверждены на уровне 3,152 трлн. Таким образом, дефицит бюджета оказался в 9 раз больше, чем в кризисном 2014 году.
- В 2022 и 2023 годах дефицит будет равен 340,6 и 183,4 млрд руб. соответственно, или 10,5% и 5,4% от размере бюджета. При этом московский бюджет на 40% наполняется налогами на доходы физлиц и еще на 35% налогом на прибыль. В 2021-м году 16% этих поступлений под вопросом.
- Госдолг Москвы при успешном размещении облигаций должен резко вырасти. На 1 апреля 2021 года он равнялся всего 30 млрд руб. – 1,1% от всех доходов. На рынке есть только один выпуск облигаций с погашением в июне 2022 года.
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- Пока правительство планирует занять в этом году 396 млрд руб., в 2022-м – 178,5 млрд, а в 2023-м – 44,1 млрд. В результате долг столицы может вырасти в 20 раз. По словам Зяббаровой, Москва – «надежный и ответственный заемщик». Увеличение долговой нагрузки «не нарушит устойчивость бюджета города».
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