Минздрав увидел возможное начало третьей волны пандемии в России 363 1 События и факты

В Минздраве России увидели в текущих показателях заболеваемости коронавирусом начало третьей волны пандемии. По словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, вторая волна захватила начало 2021 года, но сейчас распространение инфекции позволяет говорить о третьей волне. При этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова говорила ранее, что третья волна неизбежна, если четверть россиян не привьются вакциной к маю.