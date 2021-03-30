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Минздрав увидел возможное начало третьей волны пандемии в России

30 Марта 2021 363 1 События и факты
Минздрав увидел возможное начало третьей волны пандемии в России

В Минздраве России увидели в текущих показателях заболеваемости коронавирусом начало третьей волны пандемии. По словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, вторая волна захватила начало 2021 года, но сейчас распространение инфекции позволяет говорить о третьей волне. При этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова говорила ранее, что третья волна неизбежна, если четверть россиян не привьются вакциной к маю.

«К сожалению, показатели позволяют говорить»

  • Третья волна коронавируса, возможно, уже наступила в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения страны Татьяну Семенову. По ее словам, вторая волна коронавирусной инфекции захватила начало 2021 года. «Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне», – отметила Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».
  • Между тем за прошедшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев заражения, а общее число заболевших превысило 4,5 млн человек. Умерли от инфекции 409 человек за сутки, выздоровлеи – 9588. Наибольшее число новых случаев в Москве (1291), затем идет Санкт-Петербург (719) и Подмосковье (556).
  • Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад с начала нового года. Пика пандемия достигла в декабре, когда фиксировалось до 29 тыс. новых случаев заражения в день. С середины марта ежесуточный прирост новых заражений не превышает 8-9 тыс.
  • Эксперты ожидали подъема третьей волны в начале года, но ее не произошло. Тогда они сдвинули ее на середину весны. Как пишет РБК со ссылкой на главного врача медцентра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, о волнах вообще не корректно говорить, поскольку инфекции никуда не пропадает. Происходят подъемы и спады заболеваемости.

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  • По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, согласно математическим моделям, третья волна неизбежна, но ее может остановить вакцинация – для этого четверть россиян должна вакцинироваться до мая. Если же этого не произойдет, то третья волна начнется в мае, а ее пик придется на октябрь.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:05, 30.03 0 0
Вася:

И так...что же принять с новой нарастающей угрозой?! Как обезопасить население?! Точно!! Надо ввести новые Налоги и снова поднять Пенсионный возраст!! И тогда пандемия испугается и исчезнет!! )))

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