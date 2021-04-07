Минфин захотел пустить пенсионные накопления россиян на мегапроекты
7 Апреля 2021 379 1 Экономика
Глава Минфина Антон Силуанов предложил пустить пенсионные накопления россиян в негосударственных пенсионных фондах на финансирование инфраструктурных проектов. Об этом министр заявил на форуме Московской биржи, передает ТАСС. По словам Силуанова, на мегапроекты для ускорения экономики будет расходоваться Фонд национального благосостояния. Ликвидная его часть составляет 8,7 трлн руб. В то же время на счетах россиян в НПФ находится 4,4 трлн руб.
Триллионы пенсионных накоплений на мегапроекты
- Министр финансов России считает необходимым использовать для финансирования инфраструктурных строек пенсионные накопления россиян. На Биржевом форуме-2021 Антон Силуанов предложил подумать, «как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании», пишет ТАСС.
- Цель предложения министра – «вкладывать вместе с государством» пенсионные средства в проекты для ускорения экономического роста. При этом он подчеркнул, что на них будут тратиться средства ФНБ (8,7 трлн руб. в ликвидной части), а также пойдут бюджетные кредиты регионам.
- Россияне накопили на своих пенсионных счетах в НПФ 4,4 трлн руб. Центробанк не разрешает вкладывать их в так называемые «мегапроекты» – с точки зрения экономики во многих из них неясно, как деньги будут возвращаться. На пенсионные накопления россиян фонды могут покупать госбумаги государства, а также акции и облигации российских компаний. Кроме этого, накопления могут быть размещены на депозитах в банках.
- Но Силуанов полагает, что пенсионные деньги могут инвестироваться вместе с резервами. По его словам, ресурсы ФНБ можно вложить в ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» и предложить под этот же проект «льготное регулирование» для пенсионных денег.
- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина так же присутствовала на форуме и ответила Силуанову, что мегапроекты государства очень часто заканчиваются убытками и потерей средств. Для граждан это будет означать потерю пенсионных накоплений. Набиуллина подчеркнула, что вложение государства резервов «не является гарантией возвратности и доходности» средств. Набиуллина выступил против вложения «автоматически» денег пенсионеров туда же, куда вкладываются резервы из ФНБ. «Каждый проект нужно смотреть еще раз», – сказала глава ЦБ.
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- Каждый год власти тратят на развитие инфраструктуры сотни миллиардов рублей. В 2020 году на нее пошло 361,8 млрд руб., в текущем году должно пойти еще 373,4 млрд. С 2022 года расходы должны быть увеличены до 562,2 млрд. После этого они будут только расти и правительству нужно найти деньги для финансирования строек.
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Набиулина, тихо-тихо! Не надо мешать Силуанову спускать пенсионные накопления российских пенсов. Они -собственность государства РФ, и оно может делать с ними все, что захочет.