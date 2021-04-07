Минфин захотел пустить пенсионные накопления россиян на мегапроекты 379 1 Экономика

Глава Минфина Антон Силуанов предложил пустить пенсионные накопления россиян в негосударственных пенсионных фондах на финансирование инфраструктурных проектов. Об этом министр заявил на форуме Московской биржи, передает ТАСС. По словам Силуанова, на мегапроекты для ускорения экономики будет расходоваться Фонд национального благосостояния. Ликвидная его часть составляет 8,7 трлн руб. В то же время на счетах россиян в НПФ находится 4,4 трлн руб.