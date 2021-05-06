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Минфин изымет всю валюту из экономики в мае. Она пойдет в ФНБ

6 Мая 2021 11 0 Экономика
Минфин изымет всю валюту из экономики в мае. Она пойдет в ФНБ

Минфин России объявил о решении потратить на скупку валюты в резервы 123,7 млрд руб. с 11 мая по 4 июня. Эта сумма при текущем курсе равняется 1,66 млрд долларов. При этом ожидаемый профицит валюты в мае будет на уровне 1,2 млрд. Таким образом, на рынке не останется «свободной валюты», что может негативно повлиять на рубль, предупреждают аналитики Райффайзенбанка.

Валюта нужна для резервов

  • Минфин анонсировал свои планы по покупке валюты на следующий месяц – с 11 мая по 4 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, бюджет потратит 123,7 млрд руб. на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).
  • Сумму в ведомстве высчитали, исходя из поступления доходов сверх 43,3 долларов за баррель нефти Urals. Изначально она должна была составлять 176,5 млрд руб., однако ее решили уменьшить на 52,8 млрд руб. – на столько в апреле реальные доходы от нефти оказались ниже, чем рассчитывали в Минфине.
  • Тем не менее, каждый день торгов Минфин собирается покупать валюты на 6,5 млрд руб., или 87 млн долларов. В общей сложности будет закуплено валюты на 1,66 млрд долларов. Но Минфин будут интересовать не только доллары – на них пойдет 35% указанной суммы, еще 35% пойдут на покупку евро, 15% – на китайские юани, 10% – на британске фунты, 5% – на японскую иену.
  • Вместе с тем ожидается, что российская экономика получит валютных доходов за вычетом оттока капитала и прочих платежей – всего 1,2 млрд долларов. Таким образом, интервенции окажутся выше, чем валютные поступления в экономику, пишет Finanz со ссылкой на аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова. В апреле подобная ситуация уже наблюдалась: Минфин закупил валюты на 2,4 млрд долларов, тогда как экономика получила 2,3 млрд притока. На фоне восстановления импорта и слабой динамики экспорта это начнет оказывать негативное влияние на рубль.

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  • Минфин вернулся к пополнению резервов в начале этого года. Всего он закупил через Центробанк 6,4 млрд долларов с января. В январе-марте Россия «заработала» 16,7 млрд долларов, а Минфин выкупил из них 4 млрд. Это позволило 12,7 млрд долларов остаться свободными для рынка. Но в апреле и мае ситуация меняется – Минфин забирает всю свободную валюту в ФНБ. В таких условиях рубль укрепляться не сможет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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