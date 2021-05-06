Минфин изымет всю валюту из экономики в мае. Она пойдет в ФНБ 11 0 Экономика

Минфин России объявил о решении потратить на скупку валюты в резервы 123,7 млрд руб. с 11 мая по 4 июня. Эта сумма при текущем курсе равняется 1,66 млрд долларов. При этом ожидаемый профицит валюты в мае будет на уровне 1,2 млрд. Таким образом, на рынке не останется «свободной валюты», что может негативно повлиять на рубль, предупреждают аналитики Райффайзенбанка.