Миллиарды долларов скопились на руках у россиян 126 0 Экономика

Экономический кризис и пандемия способствовали устойчивому спросу на наличные деньги в 2020 году. Россияне вынесли из банков около 2 трлн руб. и увеличили запасы долларов на 7 млрд. Согласно данным Центробанка, на 1 октября прошлого года физические и юридические лица скопили 79 млрд долларов наличных. Это рекорд в современной истории России.