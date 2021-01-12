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Миллиарды долларов скопились на руках у россиян
12 Января 2021 126 0 Экономика
Экономический кризис и пандемия способствовали устойчивому спросу на наличные деньги в 2020 году. Россияне вынесли из банков около 2 трлн руб. и увеличили запасы долларов на 7 млрд. Согласно данным Центробанка, на 1 октября прошлого года физические и юридические лица скопили 79 млрд долларов наличных. Это рекорд в современной истории России.
Долларов на руках у россиян стало больше
- Центробанк России обновил статистику по объему наличных на руках у населения и компаний. Данные по иностранной валюте доступны за первые девять месяцев 2020 года. Согласно оценке регулятора, всего россияне и российские компании скопили 79,058 млрд долларов наличных денег. С начала года их объем вырос на 7 млрд долларов, или на 9,7%.
- Также ЦБ зафиксировал 11,679 млрд долларов, которые хранились в наличной форме в кассах банках. Таким образом в России накопилось 90,737 млрд долларов наличными. Такого в современной истории страны еще не было. Тем не менее банки, увеличившие запасы наличных долларов на 1,4 млрд долларов, пока не побили рекорд 2014 года: тогда в кассах было 17,434 млрд долларов, а сейчас только 11,679 млрд.
- Оценить темпы роста наличных долларов на руках россиян и у компаний можно, сравнив 2020 год с показателями 2019-го. Если в 2019-м объем наличных долларов на руках вырос на 1,33 млрд долларов за 12 месяцев, то в 2020-м только за 9 месяцев рост составил 7 млрд. Однако в 2018 году за год наличной валюты стало больше на 8,4 млрд долларов, а абсолютный рекорд, все же, принадлежит 2017-му – 14 млрд долларов. Единственным годом за последнее время, когда россияне избавлялись от долларов, стал 2015-ый – их стало на 12 млрд меньше.
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- В 2020 году в наличные перетекали валютные вклады россиян – они уменьшились на 8,6 млрд долларов, или на 9%. Ставки по валютным вкладам приблизились к нулю и смысла держать депозиты не стало. Отток средств из банков продолжится, прогнозируют аналитики: ЦБ запрещает вводить отрицательные ставки, поэтому банки предлагают либо нулевой доход, либо требуют комиссию за депозит.
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