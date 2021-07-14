Миллиардеры поспорили из-за леса у «дворца Путина» под Геленджиком 439 0 Экономика

Компании миллиардеров Олега Дерипаски и Геннадия Тимченко спорят за право арендовать на 49 лет три лесных участка площадью 381,2 гектара под Геленджиком, где находится «дворец Путина». Сначала на аукционе по продаже прав аренды победила компания, связанная с Дерипаской, но потом результат был отменен по жалобе компании Геннадия Тимченко. Однако обе компании дают «ничтожно низкую цену» за аренду – не более 17,4 млн руб. за 49 лет.