Миллиардеры поспорили из-за леса у «дворца Путина» под Геленджиком
14 Июля 2021 439 0 Экономика
Компании миллиардеров Олега Дерипаски и Геннадия Тимченко спорят за право арендовать на 49 лет три лесных участка площадью 381,2 гектара под Геленджиком, где находится «дворец Путина». Сначала на аукционе по продаже прав аренды победила компания, связанная с Дерипаской, но потом результат был отменен по жалобе компании Геннадия Тимченко. Однако обе компании дают «ничтожно низкую цену» за аренду – не более 17,4 млн руб. за 49 лет.
Спор за лес у «дворца Путина»
- О споре компаний миллиардеров Дерипаски и Тимченко пишут «Ведомости». По данным издания, речь идет о трех участках леса совокупной площадью 381,2 гектара рядом с селом Дивноморское под Геленджиком. Именно там находится «дворец Путина» и его «винодельня».
- В аренду на 49 лет участки сдает Минприроды Краснодарского края. В мае на аукционе права приобрела компания «Биодженикс», которой владеет «Евросибэнерго» – часть холдинга Дерипаски En+. В компании решили арендовать участки, поскольку на них произрастают «уникальные зеленые массивы». В связи с этим «Биодженикс» собиралась устроить там научно-исследовательскую лабораторию по изучению леса.
- На эти же участки претендовали две другие компании. Одна из них – «Лазурная ягода» – принадлежит некоммерческому партнерству миллиардера Геннадия Тимченко и гендиректора Морского порта Геленджик Владимира Колбина. Компания владеет более чем 30 га виноградников рядом с Дивноморским, а также арендует три соседних сельскохозяйственных участка площадью 173 га. Владелец этих участков – «Апекс юг» – выступает третьим участником спора.
- После жалобы «Лазурной ягоды» и «Апекс юг» Федеральная антимонопольная служба постановила отменить результат аукциона на права аренды лесных участков. Компании жаловались, что в системе произошел сбой во время электронных торгов, и они не смогли сделать ценовое предложение. Но доказательств они не предоставили. Однако ФАС утверждает, что сама нашла нарушения.
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- Новые торги пока не проводились. Но эксперты в один голос говорят, что цена аренды указанных участков «ничтожно низкая». Начальная стоимость торгов составляла 896 руб. в год, или 43 904 руб. за 49 лет аренды. Компания Дерипаски предложила 354 583 руб. в год, или 17,4 млн за 49 лет. По оценке гендиректора компании «Русская сотка» Ильи Терентьева, справедливой ценой будет 934 млн руб. за весь срок аренды лесных участков. Также Терентьев отметил, что компании-арендаторы могут в будущем получить приоритетное право на выкуп арендуемых площадей.
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