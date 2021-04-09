МИД просит 800 млн руб. на искусственный интеллект. Он поможет с внешней политикой 289 0 Политика

Министерство иностранных дел России просит у правительства 800 млн руб. на создание информационно-аналитической системы на основе искусственного интеллекта, которая должна будет «обеспечить поддержку внешнеполитической деятельности». Больше никаких подробностей не сообщается, поскольку работа ИИ находится под грифом «секретно». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на программу цифровой трансформации МИДа в 2021-23 годах.