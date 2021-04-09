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МИД просит 800 млн руб. на искусственный интеллект. Он поможет с внешней политикой

9 Апреля 2021 289 0 Политика

Министерство иностранных дел России просит у правительства 800 млн руб. на создание информационно-аналитической системы на основе искусственного интеллекта, которая должна будет «обеспечить поддержку внешнеполитической деятельности». Больше никаких подробностей не сообщается, поскольку работа ИИ находится под грифом «секретно». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на программу цифровой трансформации МИДа в 2021-23 годах.

Внешняя политика на основе искусственного интеллекта

  • МИД России рассчитывает получить из бюджета страны 2 млрд руб. на «цифровую трансформацию» в период с 2021 по 2023 год. Трансформация будет состоять из четырех отдельных проектов, один из которых – внедрение искусственного интеллекта, пишет «Коммерсант».
  • Самым дорогим проектом будет «построение и запуск технологической цифровой платформы». На это уйдет 917 млн руб. Цифровизация выдачи паспортов за границей будет стоить 340 млн, а создание некоего «интеллектуального веб-чата» – 60 млн. Четвертым пунктом значится информационно-аналитическая система на основе технологии искусственного интеллекта, стоимость которой МИД оценивает в 800 млн руб.
  • Система ИИ должна «обеспечить поддержку внешнеполитической деятельности», говорится в документе. Все прочие детали ее работы находятся под грифом «секретно», так как ИИ будет работать с государственной тайной. Именно поэтому информация о системе «не подлежит передаче представителям СМИ», заявили в МИДе.
  • По мнению экспертов, речь может идти о банальной википедии для сотрудников. Например, такая система есть у ЦРУ – CIA World Factbook, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. В этой «книге фактов» перечислены всем известные сведения о странах. Однако, по мнению Казаряна, это позволит «не дергать аналитиков по любому поводу».

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  • У Минобороны России есть система, которая в реальном времени собирает информацию о происходящих в мире конфликтах и рекомендует дальнейшие действия, в зависимости от поступающих фактов. По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений Дипакадемии Вадима Козюлина, такая система пригодится МИДу и позволит мгновенно реагировать на события.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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