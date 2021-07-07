Места на кладбищах в России заканчиваются. Причина – рекордная с 1947 года смертность
7 Июля 2021 215 1 События и факты
Смертность в России продолжает расти. В 2020 году, по данным Росстата, в стране умерло на 17,9% больше человек, чем в 2019-м, а в первом квартале 2021-го показатель вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рекордное число смертей привело к неожиданной проблеме: в ряде регионов заканчиваются места на кладбищах.
Места на всех не хватает
- Согласно статистике оперативного штаба, ежедневно в России умирают 700 человек от коронавируса. По данным Росстата, в 2020 году в стране умерло 2,124 млн человек, что на 17,9% больше, чем в 2019-м. В первом квартале 2021 года было зафиксировано еще 583,7 тыс. смертей, что на 26,9% больше, чем за тот же период 2020-го.
- Рост числа смертей уже вышел на беспрецедентный с 1947 года уровень, когда в СССР был голод. В этот год число смертей превышало значение предыдущего года на 37,2%. Даже после распада СССР в 1993 году смертность на фоне гиперинфляции и развала экономики увеличивалась не так сильно – на 17,8%, писали «Открытые медиа». Поэтому текущие показатели близки к военным.
- В результате этого в ряде регионов заканчиваются места на кладбищах. По данным 73online, в Ульяновске не хватает мест для захоронения людей. То же самое в Димитровграде. Области требуется 320 млн на открытие двух новых кладбищ, но этих денег в региональном бюджете нет.
- На 24 кладбищах Калуги почти нет мест, пишет «АиФ Калуга» со ссылкой на отдел благоустройства города Виталия Родионова. Сейчас только два кладбища принимают тела, но одно из них заполнено на 99,9%. Чтобы расширить площадь для захоронения, идет вырубка леса и расчистка территории на 1,5 гектарах. Однако при нынешних темпах смертности этой территории хватит всего на год.
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- В Перми, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы города Сергея Красильникова, дефицит мест на кладбищах возникнет в ближайшие несколько месяцев. Всего на них оставалось около 6 тыс. мест на конец мая. В год умирает в 2,5 раза больше людей, а в прошлом году умерло 15 тыс. человек.
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Почему-то отсутствует статистика по умершим непосредственно ОТ прививки. А я не понаслышке знаю по крайней мере о 5-ти умерших сразу после прививки (причем до этого они ничем не болели). Причем один из них был высокопоставленный чиновник в структуре здравоохранения: относительно молодой, абсолютно здоровый человек). Далее. Делать прививки в разгар эпидемии -- преступно. Далее - никто не гарантирует, что привитые не являются источником заразы. Вопрос: кем переполняются кладбища?