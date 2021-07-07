Места на кладбищах в России заканчиваются. Причина – рекордная с 1947 года смертность 215 1 События и факты

Смертность в России продолжает расти. В 2020 году, по данным Росстата, в стране умерло на 17,9% больше человек, чем в 2019-м, а в первом квартале 2021-го показатель вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рекордное число смертей привело к неожиданной проблеме: в ряде регионов заканчиваются места на кладбищах.