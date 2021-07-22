Mercedes полностью перейдет на электрические двигатели к 2025 году

2021 год станет годом электрификации автомобильного мира. Крупные автопроизводители из всех уголков отрасли сделали объявления, в которых описываются радикальные изменения в том, как их продукты разрабатываются, производятся и продаются. Почти все включают переход на электромобили.

Mercedes-Benz - последний глобальный автопроизводитель, заявивший о своих амбициях в области электрификации, включая полный упор на разработку платформ и технологий, предназначенных только для электромобилей, начиная с 2025 года.

Автопроизводитель заявляет, что к 2022 году он будет предлагать электромобили во всех обслуживаемых сегментах. Однако настоящий сдвиг наступит в 2025 году. С этого момента вся недавно разработанная архитектура транспортных средств будет только электрической, и компания будет предлагать альтернативу электромобилям для каждого производимого ею автомобиля.

Для реализации этого амбициозного плана Mercedes вносит некоторые изменения в свою организационную структуру и инвестирует миллиарды евро в оборудование и технологии.

Автопроизводитель заявляет, что реорганизует свое подразделение силовых агрегатов, чтобы объединить планирование, разработку, закупки и производство под одной крышей. Как только это будет завершено, Mercedez-Benz предоставит собственные разработки и технологии для электрических трансмиссий, включая приобретение YASA, британской компании по производству электродвигателей.

Mercedes считает, что потребуется аккумулятор емкостью более 200 гигаватт-часов. Благодаря инвестициям и партнерству с целевыми компаниями в области электромобилей Mercedes-Benz заявляет, что разработает более эффективные и гибкие аккумуляторы, и отмечает, что ведет переговоры о разработке технологии твердотельных аккумуляторов.

План Mercedes включает в себя финансовые и человеческие ресурсы, дорожные карты для переподготовки сотрудников и потенциальные планы досрочного выхода на пенсию. При этом будет создано 3000 новых рабочих мест для разработчиков программного обеспечения для разработки своей новой операционной системы. Компания также подчеркивает, что ее переход на электрификацию не произойдет за счет ее финансовой стабильности, пишет Techradar.