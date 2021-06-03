Мегапроекты укрепят рубль. Минфин из-за них перестанет скупать валюту на 5 млрд долларов
3 Июня 2021 171 2 Экономика
Крупные инфраструктурные проекты, которые получат финансирование из Фонда национального благосостояния, могут привести к укреплению рубля. Произойдет это вследствие того, что Минфин будет направлять около 400 млрд руб. в год в реальный сектор экономики, а не на скупку валюты для пополнения резервов. Регулярная закупка валюты в «кубышку» на сверхдоходы от продажи нефти давит на рубль и, по оценкам экспертов, ослабляет его курс примерно на 10 руб. по отношению к доллару.
Деньги пойдут в экономику, рубль – укрепится
- Правительство собирается тратить около 400 млрд руб. в год на инфраструктурные проекты. Соответственно, Фонд национального благосостояния (ФНБ) при нефти по 43 доллара за баррель будет недополучать валюты на 5 млрд долларов. Об этом «Интерфаксу» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
- По словам Белоусова, правительство установило планку в 400 млрд руб. в год, но считает, что ее «желательно не переходить». Всего за три ближайших года из «кубышки» в реальный сектор экономики будет направлено порядка 1 трлн руб. Эти средства пойдут на «пакет проектов, по которым есть поручения президента», подчеркнул Белоусов. Среди них: автомобильные дороги Казань – Екатеринбург, расширения БАМа и Транссиба (проект «Восточный полигон»), модернизация сетей ЖКХ и др.
- Как отмечает стратег Сбербанка CIB Юрий Попов, в связи с инфраструктурными проектами Минфин снизит закупку валюты в ФНБ на 400 млрд руб., или на 5 млрд долларов. В этом году с января по май включительно Минфин потратил около 8 млрд долларов на пополнение «кубышки». При сохранении темпов за год ведомство стерилизует валюты на 19,2 млрд долларов. Но при запуске строительства эта сумма уменьшится до 14 млрд.
- По мнению Попова, расходование резервов и ограничение скупки валюты со стороны Минфина положительно скажется на российской валюте. По итогам первого квартала в Россию пришло 87,5 млрд долларов за экспорт товаров. На покрытие импорта пошло 63,1 млрд, а на услуги – 2,6 млрд. Чистый приток валюты составил 16,8 млрд долларов. Отток – 11,8 млрд. Еще 4 млрд забрал Минфин в ФНБ. Таким образом, свободной валюты осталось всего на 1 млрд долларов.
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- Однако летом профицит платежного баланса может сократиться еще сильнее. С учетом скупки валюты Минфином баланс может стать отрицательным. В этом случае рубль начнет слабеть по отношению к доллару. При этом, согласно исследованию Института Народнохозяйственного прогнозирования РАН, справедливый курс рубля при нефти по 40 долларов должен быть на уровне 60-65 руб. за доллар, а при нефти по 70, как сейчас, – 45 руб. Но «валютный насос» Минфина, собирающего деньги в «кубышку», ведет к занижению курса национальной валюты.
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на сами мега проекты нужно смотреть осторожно, ибо с/с и прибыль закладываемую в них будет оплачивать население, прямо или косвенно.нищие не имеют возможности покупать,оплачивать по новым ценам и тарифам. скорее всего, мега проекты-это вывоз сырья, который и укрепит рубль...
рубль привязан к средней стоимости барреля нефти закладываемой минфином + 2% инфляции доллара, дополнительно влияние оказывают санкции и дефицитный бюджет. об этом эксперты не знают и потому не говорят?