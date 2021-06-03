Мегапроекты укрепят рубль. Минфин из-за них перестанет скупать валюту на 5 млрд долларов 171 2 Экономика

Крупные инфраструктурные проекты, которые получат финансирование из Фонда национального благосостояния, могут привести к укреплению рубля. Произойдет это вследствие того, что Минфин будет направлять около 400 млрд руб. в год в реальный сектор экономики, а не на скупку валюты для пополнения резервов. Регулярная закупка валюты в «кубышку» на сверхдоходы от продажи нефти давит на рубль и, по оценкам экспертов, ослабляет его курс примерно на 10 руб. по отношению к доллару.