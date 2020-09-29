МЧС собралось предсказывать будущее за 3 млрд рублей 987 1 Экономика

Министерство чрезвычайных ситуаций собирается заняться предсказыванием будущего за счет государственного бюджета. Цифровизация ведомства обойдется россиянам в 2021-2023 годах в 5,7 млрд руб., из которых 2,8 млрд пойдут на систему «оценки зон, вероятности и возможного ущерба в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Чиновники правительства недоумевают: «Как можно предсказывать ЧС?»