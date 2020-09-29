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МЧС собралось предсказывать будущее за 3 млрд рублей
29 Сентября 2020 987 1 Экономика
Министерство чрезвычайных ситуаций собирается заняться предсказыванием будущего за счет государственного бюджета. Цифровизация ведомства обойдется россиянам в 2021-2023 годах в 5,7 млрд руб., из которых 2,8 млрд пойдут на систему «оценки зон, вероятности и возможного ущерба в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Чиновники правительства недоумевают: «Как можно предсказывать ЧС?»
Будущее финансирование предопределено
- МЧС не отстает от других ведомств в желании активно заняться цифровизацией за счет денег налогоплательщиков. При бюджете в 59 млрд руб. министерство просит в следующие три года предоставить 5,7 млрд руб. на программу цифровизации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пакет документов, направленных ведомством в правительственную комиссию.
- Из этих 5,7 млрд руб. 1,5 млрд пойдут на обеспечение сотрудников автоматзированными рабочими местами и обновление «парка компьютеров», который, как выясняется, устарел на 80%. Также деньги будут потрачены на отечественное программное обеспечение, перехода на которое требуют российские спецслужбы.
- На защиту от кибертатак будут потрачены 1,1 млрд руб. Для этого специально будет создана новая структура – Центр управления инцидентами. Задачей Центра будет отслеживание уязвимостей в IT-системах министерства (речь не идет о том, что МЧС защитит Россию от хакерских атака). Целых 300 млн руб. ведомство намерено потратить на обновление сайта, что явно раз в десять завышенная сумма.
- Но больше всего денег – 2,8 млрд руб. – МЧС хочет вложить в центр предсказания будущего. В документе это сформулировано так: «Создание и развитие защищенного межведомственного взаимодействия для оценки зон, вероятности и возможного ущерба в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
- Благодаря своей системе МЧС обещает предсказывать 70% от всех ЧС в стране. На текущий момент министерство ничего не предсказывает. Но рассчитывает, что научиться предвидеть будущее им помогут технологии анализа больших данных, а также искусственный интеллект и машинное обучение. Даже чиновники правительства поперхнулись от такой подачи.
- «Как можно предсказывать ЧС?» – спрашивает источник «Коммерсанта». По его мнению, можно предсказывать развитие чрезвычайного происшествия, но не предсказывать факт возникновения пожара. Это невозможно. Однако в России невозможное, как известно, возможно. Поэтому МЧС вполне могут получить миллиарды денег налогоплательщиков на предсказание будущего.
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думаю. у нашей страны нет будущего. Обидно за детей и внуков.