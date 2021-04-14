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Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли

14 Апреля 2021 372 0 Экономика
Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться с «завышенными» ценами на внутренний туризм в России. Вопросом должны заняться Комитет по социальной политике Совфеда и Федеральная антимонопольная служба, передает ТАСС. Матвиенко обратила внимание на жалобы россиян, которые столкнулись с ростом цен на отдых в России. Сразу после закрытия Турции с 15 апреля по 1 июня цены подскочили на 15-20%.

Матвиенко нашла завышенные цены в России

  • Комитет по социальной политике Совета Федерации и ФАС должны разобраться с выросшими ценами на туристические путевки по России. Об этом на пленарном заседании в среду заявила спикер Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
  • По ее словам, «идут жалобы граждан» на то, что после закрытия страны, «где ковид», туристические компании «очень резко начали поднимать цены». Они делают это вместо того, «чтобы создавать привлекательные условия для граждан», убеждена Матвиенко.
  • В течение месяца средняя стоимость бронируемых туров внутри России составляла в среднем 46 тыс. руб. Но после закрытия Турции для российских туристов с 15 апреля по 1 июня цены взлетели до 78 тыс. руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Level.Travel. На майские праздники цены выросли на 15-20%, также увеличились в цене на 20% туры в ОАЭ и Кубу.
  • По данным «Тинькофф Путешествия», средняя стоимость туров на курорты юга России в этом году на 25% больше, чем была в 2019-м, а цены на туры в Сочи взлетели на 112%, в Абхазию – на 79%.
  • Между тем Ростуризм посоветовал россиянам вместо Турции и Танзании путешествовать по России, передает ТАСС. Поскольку решение властей закрыть Турцию затронуло более 500 тыс. человек, которые потратили на путевки 32 млрд руб., сложившаяся ситуация вызывает массовое негодование.

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  • Матвиенко особенно возмутило, что один день в гостинице в Крыму стоит столько же, сколько недельный тур в Египет по системе «все включено». «Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц», – заявила спикер Совфеда. Она попросила ФАС и Комитет Совфеда держать на контроле цены и не допускать «необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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