Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли 372 0 Экономика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться с «завышенными» ценами на внутренний туризм в России. Вопросом должны заняться Комитет по социальной политике Совфеда и Федеральная антимонопольная служба, передает ТАСС. Матвиенко обратила внимание на жалобы россиян, которые столкнулись с ростом цен на отдых в России. Сразу после закрытия Турции с 15 апреля по 1 июня цены подскочили на 15-20%.