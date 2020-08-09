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Лукашенко заглушил интернет в день выборов
9 Августа 2020 1116 2 Политика
На сложности с доступом в интернет с утра 9 августа начали жаловаться жители Минска, Бобруйска, Витебска, Гомельской и Брестской областей. Многие иностранные сайты перестали открываться, медленно стал грузиться YouTube, а Google-сервисы вышли из строя, пишет Tut.by. Проблемы с интернетом возникли сразу после открытия избирательных участков.
У Лукашенко все под контролем
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к избирательному участку утром и пообещал держать ситуацию под контролем. После того как перед ним отыграл ансамбль гармонистов, а девушки преподнесли цветы, он заявил: «Говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет». Примерно в это же время в стране лег интернет.
- Информационный портал Tut.by приводит жалобы пользователей: низкая скорость закачки, отключается Wi-Fi, на YouTube нельзя посмотреть видео, иностранные сайты не грузятся. По данным Downdetector, перестали работать в нормальном режиме Viber, Instagram, Telegram.
- На 50% упало количество подключений от крупных сетевых операторов Белоруссии, констатирует ресурс NetBlock, который следит за блокировками интернета в мире. С 12.00 по местному времени онлайн-сервисы и социальные сети перестали быть доступны с территории страны.
- По данным РБК, также не работают Google, YouTube и Instagram, медленно загружается Facebook, Twitter, Telegram. Не работают в том числе банковские приложения, мобильного интернета нет вообще.
- «Белтелеком» признал проблемы и заверил, что «технические специалисты работают над этим». МТС и А1 объясняют происходящее сбоем «на стороне вышестоящего провайдера». В национальном центре обмена трафиком страны (НЦОТ) заявили о «большой волне» Ddos-атак против оборудования, на котором размещены сайты КГБ и МВД республики.
- Выборы уже признаны состоявшимися. ЦИК Белоруссии объявил о том, что 54% избирателей проголосовали к 12.00 часам. Это значит, что 50-процентный барьер взят. Результат пообещали уже в конце дня.
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как можно поддерживать власть-если ребёнок мультики без её разрешения посмотреть не может?..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
полный капец.