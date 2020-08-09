Лукашенко заглушил интернет в день выборов 1116 2 Политика

На сложности с доступом в интернет с утра 9 августа начали жаловаться жители Минска, Бобруйска, Витебска, Гомельской и Брестской областей. Многие иностранные сайты перестали открываться, медленно стал грузиться YouTube, а Google-сервисы вышли из строя, пишет Tut.by. Проблемы с интернетом возникли сразу после открытия избирательных участков.