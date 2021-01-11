Лукашенко добился от Путина скидки на газ 10 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добился от России того, в чем она ему отказывала в начале 2020 года. Для этого потребовалось стать «опальной» фигурой, принять на себя западные санкции и войти в противостояние с собственным народом. Москва оказала поддержку «последнему диктатору Европы», как сам себя некогда назвал Лукашенко. Как водится, сделала она это с помощью низких цен на газ. Лукашенко похвастал в телешоу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на «России-1», что цена для Белоруссии составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. Между тем, в Европе газ подорожал до 258 долларов.