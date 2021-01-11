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Лукашенко добился от Путина скидки на газ

11 Января 2021 10 0 Политика
Лукашенко добился от Путина скидки на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добился от России того, в чем она ему отказывала в начале 2020 года. Для этого потребовалось стать «опальной» фигурой, принять на себя западные санкции и войти в противостояние с собственным народом. Москва оказала поддержку «последнему диктатору Европы», как сам себя некогда назвал Лукашенко. Как водится, сделала она это с помощью низких цен на газ. Лукашенко похвастал в телешоу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на «России-1», что цена для Белоруссии составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. Между тем, в Европе газ подорожал до 258 долларов.

Дешевый газ для Лукашенко

  • В 2021 году «Газпром» согласился предоставлять газ для Белоруссии по цене 128,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом президент страны Александр Лукашенко рассказал в шоу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».
  • В начале 2020 года президент России Владимир Путин склонял Александра Лукашенко к интеграции в рамках Союзного государства и обещал за это скидки, в том числе на газ и нефть. Но Лукашенко отказался, в результате чего Россия прекратила на время поставки нефти в республику.
  • Впрочем, по газу Лукашенко вскоре удалось договориться – цена упала по всей Европе в связи пандемией и карантинами. Таким образом, в 2021 году газ подорожает для Белоруссии всего на 1,5 доллара – это уровень инфляции в США.
  • Однако Лукашенко не устраивает, что Россия заморозила для него цены – они должны быть снижены. «В условиях наших отношений могла бы (цена) быть более справедливой», – сказал президент Белоруссии. Но обсуждать это с Путиным он не намерен – внутренняя цена для России составляет 68 долларов за тысячу кубометров. Путин не раз намекал, что такую цену Москва может предложить, но для этого Белоруссии надо пойти по пути объединения в Союзное государство.

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  • После всенародного протеста против его нахождения на посту президента Лукашенко получил от Кремля обещание выдать 1,5 млрд долларов. Белоруссия уже получила 500 млн долларов из Евразийского фонда стабилизации и развития. Деньги вернулись в Россию в счет погашения долгов за газ. В качестве межгосударственного кредита Белоруссия получит еще 1 млрд долларов. Также поддержкой будут выгодные условия поставок нефти и газа. Так, например, Минск получит газ вдвое дешевле, чем Европа, где тысяча кубометров подорожала до 258 долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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