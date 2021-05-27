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Людям пора платить минимальный доход. Всемирный банк предложил России систему

27 Мая 2021 345 0 Экономика
Людям пора платить минимальный доход. Всемирный банк предложил России систему

Российским властям не удастся выполнить поручение президента Владимира Путина – снизить уровень бедности до 6,6% к 2030 году, если не будет пересмотрена система помощи россиянам. Чтобы справиться с задачей, в России необходимо ввести минимальный гарантированный доход – он обойдется в 0,33% ВВП, тогда как сейчас на неэффективную социальную поддержку тратится 3% ВВП, подсчитали во Всемирном банке.

Россиянам пора платить минимальный доход

  • Система помощи малоимущим в России обходится стране в 3% ВВП ежегодно, базируется на 800 федеральных мерах и почти на 13 тыс. региональных, но реально лишь 10% выплат доходят до действительно нуждающихся. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка, пишет VTimes (издание признано Минюстом иностранным агентом).
  • «Уязвимые и социально незащищенные люди часто не знают, какими льготами они могут пользоваться», – пишут эксперты в докладе. Для решения этой проблемы необходимо избавиться от громоздкой системы и запустить национальную программу минимального гарантированного дохода. По подсчетам Всемирного банка, она обойдется в 0,33% ВВП.
  • Программа должна основываться на социальном контракте: в обмен на пособия и льготы человек ищет работу или соглашается на предложенный чиновниками вариант. Это исключит иждивенческий характер помощи. При этом для всех регионов должны действовать единые правила, а пособия должны покрывать разницу между доходом человека и порогом бедности.
  • Также Всемирный банк предлагает оценивать и проверять доходы семей (российские власти уже заняты созданием социального казначейства для этой цели). Кроме этого нужно учредить службы, которые будут выявлять причины бедности и формировать пакеты услуг под конкретные потребности семей.

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  • Всемирный банк отмечает, что именно такой системы поддержки россияне хотели в 2020 году, когда ждали от государства пособий или льгот. Согласно опросу Института социальной политики Высшей школы экономики, переход к прямым выплатам считают правильным 40% россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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