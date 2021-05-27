Людям пора платить минимальный доход. Всемирный банк предложил России систему 345 0 Экономика

Российским властям не удастся выполнить поручение президента Владимира Путина – снизить уровень бедности до 6,6% к 2030 году, если не будет пересмотрена система помощи россиянам. Чтобы справиться с задачей, в России необходимо ввести минимальный гарантированный доход – он обойдется в 0,33% ВВП, тогда как сейчас на неэффективную социальную поддержку тратится 3% ВВП, подсчитали во Всемирном банке.