В «Людях Путина» увидели клевету. Миллиардеры и «Роснефть» подали в суд на автора книги 703 6 Политика

Четыре российских миллиардера и госкомпания «Роснефть» подали иски к автору книги «Люди Путина» журналистке Кэтрин Бэлтон и издательству HarperCollins, которое выпустило ее в апреле 2020 года. Они обвиняют их в клевете и нарушении закона о персональных данных, пишет Financial Times. Книга «Люди Путина» повествует о восхождении к власти президента Владимира Путина и его отношениях с олигархами.