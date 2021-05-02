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В «Людях Путина» увидели клевету. Миллиардеры и «Роснефть» подали в суд на автора книги

2 Мая 2021 703 6 Политика
В «Людях Путина» увидели клевету. Миллиардеры и «Роснефть» подали в суд на автора книги

Четыре российских миллиардера и госкомпания «Роснефть» подали иски к автору книги «Люди Путина» журналистке Кэтрин Бэлтон и издательству HarperCollins, которое выпустило ее в апреле 2020 года. Они обвиняют их в клевете и нарушении закона о персональных данных, пишет Financial Times. Книга «Люди Путина» повествует о восхождении к власти президента Владимира Путина и его отношениях с олигархами.

Миллиардеры против книги

  • Книга «Люди Путина» (Putin’s People) увидела свет в апреле 2020 года в издательстве HarperCollins. Написала ее Кэтрин Бэлтон, которая в 2010-х годах работала шефом московского бюро газеты британской газеты Financial Times. Коротко книга рассказывает о приходе Путина к власти и о том, как он выстраивал отношения с олигархами.
  • Как пишет Financial Times, упоминаемые в книге лица подали сразу несколько исков в лондонские суды с обвинениями в клевете. Также они требуют защиты персональных данных согласно закону. Это широко известные в Великобритании российские миллиардеры Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский, а также госкомпания «Роснефть».
  • Иски поступили в суды в марте и апреле, ровно накануне окончания срока, во время которого, по британскому закону, можно подать иск о клевете (в течение года после публикации). Первым иск подал Абрамович, который увидел «ложные и порочащие» его утверждения. В частности, он оспаривает утверждение, что Путин приказал ему купить футбольный клуб Chelsea в 2003 году. Об этом в книге говорятся со слов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, входившего в ближний круг Путина, но вынужденно эмигрировавшего из России.

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  • В чем конкретно обвиняют автора книги другие истцы, пока неизвестно – судебные документы все еще недоступны. При этом представитель Фридмана заявил, что ни он, ни его деловой партнер Петр Авен ничего не знали о других исках. Они «не координировали с ними свои юридические действия». Вместе с тем иски были поданы только после того, как ответчик (HarperCollins) отказался обсуждать «устранение замечаний», предложенных юристами миллиардеров.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Б
18:13 0 0
Бронзин:

"Деньги не пахнут ! ". Олигархи струсили перед лицом "цивилизованного" Запада и своим иском хотят показать, что они открещиваются от Путина, что они сами по себе и ни от кого не зависят. Ясно было уже давно и "ежу", что рожденные хапаньем народной собственности в РФ олигархи по природе своей пропитаны трусостью и предательством

А
17:48 0 0
Александр:

Мафия решила дать бой западным СМИ! Она, видишь ли подала в суд! КТО ПОВЕРИТ ПУКИНСКОЙ ОПГ!? Рот европы бандиты не заткнут, не получится, т.к. там нет пукинского суда!

Г
16:19 0 0
гостья:

эти миллионеры нас сделали нищими и Англию и аристократию обнищают.

Г
16:18 0 0
гостья:

миллионеров стало много, а мы нищие очень и миллионеров число в России увеличивается. эти миллионеры и Англию и аристократию развалят.

А
14:08 2 0
Александр:

До прихода Путина и десятка миллионеров не было.,а сегодня только МИЛЛИАРДЕРОВ Сотня..русского среди них найти трудно.

А
13:05 3 0
Алга:

Значит, в книге все правда.

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