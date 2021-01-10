Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 ЯНВ, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Ловушки карьерного роста: синдром самозванца

10 Января 2021 108 0 Бизнес и психология
Ловушки карьерного роста: синдром самозванца

«Я с ужасом жду тот момент, когда они поймут, что я просто не соответствую этой должности. Мне так хочется уметь делать что-то хорошо и понимать, что в чем-то я – лучшая. А мне и похвастаться нечем», – говорит на сессии Виктория, заместитель руководителя юридического отдела в банке.

Имея огромный опыт работы и получив степень магистра в США, она даже не смеет заявиться на должность руководителя. «А вдруг у меня не получится? – говорит она. – Понимаете, я ведь и эту должность получила случайно, мне просто позвонили».

Страх не справиться со своими задачами и не оправдать ожидания, избегание оценок окружающих и разочарование в собственных достижениях – характерные черты синдрома самозванца. Внешне «самозванцы» добились высоких результатов. Внутренне же, они сомневаются в своей компетентности и затрудняются назвать свои сильные стороны.

Как работает синдром самозванца?

С психоаналитический точки зрения синдром самозванца – это внутренний конфликт. Есть внутренний «самозванец» и внутренний «король». «Король» требует, чтобы все было сделано идеально. Он всегда велик и в своей профессиональной деятельности ставит очень высокую планку. Эта планка либо изначально нереальная, либо растет с каждым днем, не позволяя сократить отставание от нее.

И есть другая часть – «самозванец», который буквально сгибается под установленным требованием супер-результата. Он испытывает стыд и вину, что что-то не получается, и опасается, что могут сказать другие. Это та часть, которая не дотягивает до поставленного идеала, но делает вид, что все отлично. В результате, человек чувствует себя обманщиком, занимающим чье-то место.

Начало выполнения любой задачи уже вызывает страх с ней не справиться. Внутренняя тревога может быть насколько сильной, что даже не дает приступить к действиям (прокрастинация). Либо же человек прикладывает чрезмерные усилия, чтобы все сделать наилучшим образом (перфекционизм). Возникает колоссальное внутреннее напряжение, которое забирает очень много энергии.

Почему так происходит?

Как правило, подобного рода мышление формируется еще в детстве. Это может происходить, когда родители уделяют большое внимание достижениям ребенка, а их тепло он может получить только когда принес пятерку (сделал все уроки / стал лучше всех в классе). Либо когда родители не верят в успехи своего ребенка (чтобы достичь такого успеха – это же нужно талант иметь!) или сравнивают его с другими детьми (вот, посмотри, какой у тети Маши хороший мальчик растет).

В случае Виктории, мама была сверх-опекающей и угодить ей было чрезвычайно трудно. Папа часто уезжал в командировки и интересовался в основном только успехами дочери в школе. В итоге, сформировались определенные ожидания от себя и внутренние требования, когда себя можно считать «хорошей» и говорить себе «я молодец».

Что же делать?

Задача – научиться справляться со своим внутренним конфликтом так, чтобы он не препятствовал решению жизненных задач и продвижению по карьерной лестнице. Найти в себе ту практическую часть, которая умеет строить бизнес и принимать решения. Именно на нее можно будет опереться. Находясь исключительно в диаде «король» – «самозванец» этого сделать невозможно.

  1. Первое, что стоит сделать – это обращать внимание на достижения и те реальные действия, которые получаются. Можно сделать список из 20 главных успехов, которыми вы гордитесь.
  2. После происходящих встреч / выступлений задавать себе вопрос «а что получилось?». Это позволит постепенно начать присваивать свои результаты.
  3. Также имеет смысл пересмотреть свои желания и цели, задаться вопросом «а чего я хочу на самом деле?». При ответе на этот вопрос и постановке целей исходить не из «идеальности» желаемого результата, а из его реальности. И если результат будет не идеальным, то какой может быть для вас «достаточно хорошим»?

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на все непростые чувства, люди с синдромом самозванца все время развиваются и совершенствуются. Они получают несколько образований и стараются сделать свою работу максимально хорошо. Редкий лидер не страдает синдромом самозванца. Поэтому осознавать свои чувства и уметь с ними справляться очень важно как с точки зрения построения личной карьеры, так и с точки зрения работы всей организации в целом.

Автор: Елизавета Ермолова. Психоаналитический бизнес-коуч. Член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования. Член Международной Федерации Коучинга (ICF). Магистрант программы «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ.

Михаил Стависский <span class=fnormal>(автор проекта «Бизнес-коучинг»)</span>
Михаил Стависский (автор проекта «Бизнес-коучинг»)

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады

Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады
Экономика

Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США

Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США
Политика 2

Реклама пенсий обойдется Пенсионному фонду в 800 млн рублей

Реклама пенсий обойдется Пенсионному фонду в 800 млн рублей
Экономика 4

«Не прибедняйтесь!» Путин не поверил в дефицит бюджета Москвы

«Не прибедняйтесь!» Путин не поверил в дефицит бюджета Москвы
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год

ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

Новости дня

10 ЯНВ, 14:24 В РФ за сутки обнаружили 22851 новый случай COVID-19 В РФ за сутки обнаружили 22851 новый случай COVID-19
Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году
Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году
10 ЯНВ, 13:39 Трампа хотят осудить из-за беспорядков в Вашингтоне Трампа хотят осудить из-за беспорядков в Вашингтоне
09 ЯНВ, 15:37 За сутки в России обнаружено 23309 новых случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России обнаружено 23309 новых случаев инфицирования коронавирусом
09 ЯНВ, 14:34 Эксперт: коронавирус может стать обычной простудой Эксперт: коронавирус может стать обычной простудой
08 ЯНВ, 16:40 Стоимость нефти Brent превысила $55 за баррель Стоимость нефти Brent превысила $55 за баррель
08 ЯНВ, 16:07 В России обнаружили 23652 новых случая COVID-19 В России обнаружили 23652 новых случая COVID-19
В России установлен прожиточный минимум
В России установлен прожиточный минимум
07 ЯНВ, 16:01 Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне

Узнай, страна!

05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
30 ДЕК, 20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
30 ДЕК, 18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
30 ДЕК, 16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
30 ДЕК, 10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter