Ловушки карьерного роста: синдром самозванца

«Я с ужасом жду тот момент, когда они поймут, что я просто не соответствую этой должности. Мне так хочется уметь делать что-то хорошо и понимать, что в чем-то я – лучшая. А мне и похвастаться нечем», – говорит на сессии Виктория, заместитель руководителя юридического отдела в банке.

Имея огромный опыт работы и получив степень магистра в США, она даже не смеет заявиться на должность руководителя. «А вдруг у меня не получится? – говорит она. – Понимаете, я ведь и эту должность получила случайно, мне просто позвонили».

Страх не справиться со своими задачами и не оправдать ожидания, избегание оценок окружающих и разочарование в собственных достижениях – характерные черты синдрома самозванца. Внешне «самозванцы» добились высоких результатов. Внутренне же, они сомневаются в своей компетентности и затрудняются назвать свои сильные стороны.

Как работает синдром самозванца?

С психоаналитический точки зрения синдром самозванца – это внутренний конфликт. Есть внутренний «самозванец» и внутренний «король». «Король» требует, чтобы все было сделано идеально. Он всегда велик и в своей профессиональной деятельности ставит очень высокую планку. Эта планка либо изначально нереальная, либо растет с каждым днем, не позволяя сократить отставание от нее.

И есть другая часть – «самозванец», который буквально сгибается под установленным требованием супер-результата. Он испытывает стыд и вину, что что-то не получается, и опасается, что могут сказать другие. Это та часть, которая не дотягивает до поставленного идеала, но делает вид, что все отлично. В результате, человек чувствует себя обманщиком, занимающим чье-то место.

Начало выполнения любой задачи уже вызывает страх с ней не справиться. Внутренняя тревога может быть насколько сильной, что даже не дает приступить к действиям (прокрастинация). Либо же человек прикладывает чрезмерные усилия, чтобы все сделать наилучшим образом (перфекционизм). Возникает колоссальное внутреннее напряжение, которое забирает очень много энергии.

Почему так происходит?

Как правило, подобного рода мышление формируется еще в детстве. Это может происходить, когда родители уделяют большое внимание достижениям ребенка, а их тепло он может получить только когда принес пятерку (сделал все уроки / стал лучше всех в классе). Либо когда родители не верят в успехи своего ребенка (чтобы достичь такого успеха – это же нужно талант иметь!) или сравнивают его с другими детьми (вот, посмотри, какой у тети Маши хороший мальчик растет).

В случае Виктории, мама была сверх-опекающей и угодить ей было чрезвычайно трудно. Папа часто уезжал в командировки и интересовался в основном только успехами дочери в школе. В итоге, сформировались определенные ожидания от себя и внутренние требования, когда себя можно считать «хорошей» и говорить себе «я молодец».

Что же делать?

Задача – научиться справляться со своим внутренним конфликтом так, чтобы он не препятствовал решению жизненных задач и продвижению по карьерной лестнице. Найти в себе ту практическую часть, которая умеет строить бизнес и принимать решения. Именно на нее можно будет опереться. Находясь исключительно в диаде «король» – «самозванец» этого сделать невозможно.

Первое, что стоит сделать – это обращать внимание на достижения и те реальные действия, которые получаются. Можно сделать список из 20 главных успехов, которыми вы гордитесь. После происходящих встреч / выступлений задавать себе вопрос «а что получилось?». Это позволит постепенно начать присваивать свои результаты. Также имеет смысл пересмотреть свои желания и цели, задаться вопросом «а чего я хочу на самом деле?». При ответе на этот вопрос и постановке целей исходить не из «идеальности» желаемого результата, а из его реальности. И если результат будет не идеальным, то какой может быть для вас «достаточно хорошим»?

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на все непростые чувства, люди с синдромом самозванца все время развиваются и совершенствуются. Они получают несколько образований и стараются сделать свою работу максимально хорошо. Редкий лидер не страдает синдромом самозванца. Поэтому осознавать свои чувства и уметь с ними справляться очень важно как с точки зрения построения личной карьеры, так и с точки зрения работы всей организации в целом.

Автор: Елизавета Ермолова. Психоаналитический бизнес-коуч. Член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования. Член Международной Федерации Коучинга (ICF). Магистрант программы «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ.