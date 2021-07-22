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Квантовая магистраль Москва – Санкт-Петербург

22 Июля 2021 72 0 Интервью и комментарии
Квантовая магистраль Москва – Санкт-Петербург

В апреле 2021 г. дочка РЖД АО «Транстелеком» завершила строительство магистрального квантового канала связи между Москвой и Санкт-Петербургом.

Этот проект можно считать пилотным. Он позволит протестировать передовые технологии в режиме реальной эксплуатации, внедрить недостающие сервисы, определить стандарты для оборудования, а также выстроить модель взаимодействия всех участников процесса: от разработчиков до конечных потребителей.

Это только первый участок из 7000 километров национальной сверхзащищенной квантовой сети, запланированной в дорожной карте развития квантовых технологий. Протяженность 700 километров делает его крупнейшим в Европе, а в мировом масштабе вторым после китайской линии Пекин – Шанхай длиной 2000 километров.

По словам РЖД, квантовая магистраль Москва – Санкт-Петербург создавалась с использованием только отечественных решений. Цель подобных каналов связи – это быстро и максимально безопасно передавать большие объемы данных, что очень актуально с учетом роста киберугроз. Гарантией сохранности информации служит применение алгоритмов квантового шифрования, использующих характеристики фотонов.

Для каждой из сторон коммуникации создается случайный ключ, а кодирование и декодирование передаваемой информации осуществляется с помощью общего ключа, который известен только взаимодействующим сторонам. В случае попытки перехвата информации состояние квантовой системы разрушается, и ключ дешифровки автоматически меняется, что становится известным и отправителю и получателю.

Передача данных по оптоволоконной сети на расстояния свыше 100 километров пока невозможна, т. к. фотоны теряют свои состояния. Поэтому на больших расстояниях квантовая связь осуществляется через доверенные узлы, служащие для усиления сигнала. То есть вся линия делится на участки, каждый из которых генерирует свои ключи, а в этих доверенных узлах происходит их синхронизация.

Квантовая магистраль между двумя столицами включает 19 таких узлов и базируется на классических оптоволоконных кабелях.

Проект реализован примерно за 9 месяцев ОАО «РЖД» в партнерстве с Университетом ИТМО и компаниями «Амикон», «СМАРТС-Кванттелеком» и «Специальный Технологический Центр».

В перспективе это поможет использовать инфраструктуру оптоволоконных сетей для передачи данных с помощью квантовых технологий по всей стране.

Павел Новицкий
Павел Новицкий

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