Курилы не отдадут. Премьер Японии Абэ ушел в отставку 465 0 Политика

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Во время пресс-коференции, на которой он объяснил свое решение, Абэ выразил сожаление, что не смог заключить мирный договор с Россией. Но гораздо большей проблемой является его подход к японской экономике, который получил название «Абэномика». Он привел к выпуску 513 трлн иен за 8 лет и одному из самых больших государственных долгов в мире – в 250% ВВП. При этом Япония – третья экономика мира и ее дестабилизация крайне нежелательна. Что теперь с этим делать, преемники Абэ затрудняются ответить.