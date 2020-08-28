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Курилы не отдадут. Премьер Японии Абэ ушел в отставку

28 Августа 2020 465 0 Политика
Курилы не отдадут. Премьер Японии Абэ ушел в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Во время пресс-коференции, на которой он объяснил свое решение, Абэ выразил сожаление, что не смог заключить мирный договор с Россией. Но гораздо большей проблемой является его подход к японской экономике, который получил название «Абэномика». Он привел к выпуску 513 трлн иен за 8 лет и одному из самых больших государственных долгов в мире – в 250% ВВП. При этом Япония – третья экономика мира и ее дестабилизация крайне нежелательна. Что теперь с этим делать, преемники Абэ затрудняются ответить.

Раздул госдолг и не вернул острова

  • Глава правительства Японии Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров с 2012 года. Впервые он пришел на должность в 2006 году, но через год ушел из-за коррупционного скандала. Вернувшись через пять лет, он запустил крупнейший экономический эксперимент и пообещал договориться с президентом России Путиным о передаче Курилських островов.
  • Между Россией и Японией со времен Второй мировой войны не заключен мирный договор. Преграда для него – вопрос о принадлежности Курилських островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Советский Союз включил их в свой состав по итогам победы 1945 года. Япония не согласна с этим и называет острова своими «северными территориями». С 2018 года Абэ и Путин предметно обсуждали советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года. Но Путин, получив поддержку россиян за присоединение Крыма, не мог отдать все четыре острова Японии, а Токио был не согласен на два. Компромиссом было совместная экономическая деятельность на этих землях.
  • Впрочем, все договоренности с Путиным остались в лучшем случае планами на бумаге, в худшем – на словах. Настоящий эксперимент Абэ развернул в Японии. Он накачивал экономику деньгами при нулевых процентных ставках и беспрестанно печатал деньги. За 8 лет в японскую экономику поступило 513 трлн иен. Центробанк страны потратил эти деньги на скупку государственных и корпоративных облигаций и паев биржевых фондов. В результате на балансе ЦБ оказалось более 40% всех долговых обязательств правительства и 75% всех акций. Государство стало акционером каждой третьей компании, торгующейся на бирже в Токио. К концу 2018 года баланс Банка Японии превысил размер японской экономики. Ничего подобного ни в одной развитой стране мира не происходило.
  • ЦБ Японии держит ключевую ставку на уровне 0% по 10-летним облигациям и делает займы для правительства бесплатными. При этом государственный долг страны сравнялся с уровнем Зимбабве и составил 250% ВВП. Обслуживание этого долга обходится в 25% всей налоговой выручки Японии. Это не дает повысить процентную ставку и остановить печатный станок Центробанка.
  • Наиболее вероятными преемниками Абэ являются министр финансов Таро Асо и глава МИД Фумио Кишида, пишет Reuters. Обоим не нравится то, что происходит с экономикой, но ни у кого нет четкой альтернативы и программы действий. Однако если кресло премьер-министра займет Кишида, возможно, консультации по поводу Курил с Россией продолжатся.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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