Кудрин анонсировал тотальный контроль за доходами россиян к 2024 году 664 0 Экономика img_copyright

Проект цифровизации российской экономики нужен властям для тотального контроля над денежными потоками россиян и обложения каждой копейки налогом. Об усилении цифровизации и увеличении налогооблагаемой базы в интервью ТАСС открыто заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, бывший глава ФНС, а ныне премьер-министр Михаил Мишустин назначен на свою должность по причине «сильных компетенций в сфере цифровизации системы управления». Таким образом можно сделать вывод: президент Путин, не сумев добиться деофшоризации и не обложив налогами российских олигархов, по-видимому, решил переключить внимание на обычных граждан, которым некуда выводить свои «капиталы».