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Кудрин анонсировал тотальный контроль за доходами россиян к 2024 году

9 Июня 2020 664 0 Экономика
Кудрин анонсировал тотальный контроль за доходами россиян к 2024 году
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Проект цифровизации российской экономики нужен властям для тотального контроля над денежными потоками россиян и обложения каждой копейки налогом. Об усилении цифровизации и увеличении налогооблагаемой базы в интервью ТАСС открыто заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, бывший глава ФНС, а ныне премьер-министр Михаил Мишустин назначен на свою должность по причине «сильных компетенций в сфере цифровизации системы управления». Таким образом можно сделать вывод: президент Путин, не сумев добиться деофшоризации и не обложив налогами российских олигархов, по-видимому, решил переключить внимание на обычных граждан, которым некуда выводить свои «капиталы».

«Большого брата» не остановить

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что возможности контроля со стороны государства растут по мере того, как платежи переходят в электронный формат. Вместе с этим, по его словам, растет и беспокойство относительно того, что «большой брат» будет знать все обо всех. «Например, известно, что мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе», – сказал Кудрин, добавив, что это позволяет более полно анализировать расходы и доходы граждан.
  • Говоря о демократических странах, Кудрин признал, что в них создаются специальные институты, «которые не позволяют использовать эти данные в ущерб гражданину». Однако, подчеркнул он, «этого надо добиваться», потому что государство просто так права не даст.
  • Другая проблема – кибербезопасность. Государству нужны «очень качественные системы защиты», чтобы персональные данные «не стали всеобщим достоянием», говорит Кудрин. Но все государственные и банковские базы – дырявые. Мошенники покупают данные паспортов и банковских карт, чтобы использовать их в своих целях. Чем больше граждане передают информации о себе государству, тем больше мошенники знают о гражданах.
  • Но государство не будет отказываться от цифровизации из-за этого, считает Кудрин. «Если мы остановимся, мы имеем риск оторваться от прогресса, занизить производительность труда в целом ряде сфер, где эти данные нужны», – сказал он. По-видимому, подразумевается теневая экономика и зарплаты в конвертах. Граждане отказываются платить государству, потому что больше половины людей не знают, на что государство тратит налоги. Около 21% ВВП проходят мимо государства, Пенсионного фонда, ОМС и соцстрахования. Это 2,3 трлн руб. в год, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
  • 8 июня президент Путин подписал закон о едином реестре населения, который соберет все данные о гражданах и будет контролировать расходы и доходы для налогообложения. В Федеральной налоговой службе отмечали, что база данных позволит «обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц». В этом помогут безналичные расчеты: к 2023 году они вырастут до 80% по прогнозу Центробанка.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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