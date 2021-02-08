«Крупнейший прорыв со времен СССР». Запад назвал «Спутник V» фаворитом среди вакцин 652 0 Политика

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую власти называли первой в мире еще в августе прошлого года, наконец-то добилась признания на Западе. Этому поспособствовала публикация промежуточных результатов завершающей стадии испытаний в научном журнале The Lancet. Сразу после этого авторитетное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой назвало «Спутник V» фаворитом в мировой гонке вакцин, а издание The Wall Street Journal отметило высокую эффективность препарата и предсказало вследствие этого «геополитический переворот».