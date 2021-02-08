Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ФЕВ, 20:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ФЕВ, 20:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Крупнейший прорыв со времен СССР». Запад назвал «Спутник V» фаворитом среди вакцин

8 Февраля 2021 652 0 Политика

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую власти называли первой в мире еще в августе прошлого года, наконец-то добилась признания на Западе. Этому поспособствовала публикация промежуточных результатов завершающей стадии испытаний в научном журнале The Lancet. Сразу после этого авторитетное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой назвало «Спутник V» фаворитом в мировой гонке вакцин, а издание The Wall Street Journal отметило высокую эффективность препарата и предсказало вследствие этого «геополитический переворот».

Крупнейший прорыв России

  • Публикация промежуточных результатов завершающей стадии испытаний в научном журнале The Lancet резко повысила привлекательность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в глазах западной общественности. За последние несколько дней вышли две статьи в крупных изданиях – Bloomberg и The Wall Street Journal. Обе крайне высоко оценивают вакцину и называют ее возможным фаворитом в мировой гонке.
  • «Спутник V» стала одной из трех вакцин, эффективность которых превышает 90%. По данным The Lancet, у российской вакцины этот показатель равняется 91,6%. Вакцина американской компании Moderna показывает результат в 94,1% случаев, а совместный продукт американской Pfizer и немецкой BioNTech достигает 95%. Все остальные сильно проигрывают первой тройке вакцин.
  • При этом российская вакцина становится крайне популярной среди стран-покупателей: два десятка стран уже одобрили применение «Спутник V», в том числе член Евросоюза Венгрия. Также около 30 стран собираются производить или закупать вакцину в ближайшее время. «Спутник V» может победить в конкуренции за два ключевых мировых рынка – Индию и Бразилию, считает Bloomberg.
  • В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал, что «Спутник V» будет доступна к концу года для 700 млн человек. Всех желающих россиян можно будет привить к лету. Однако из-за необходимости сначала привить российских граждан, по словам Дмитриева, до мая поставки на внешние рынки будут осуществляться только в Венгрию. Объемы производства не раскрываются, но до этого СМИ писали о проблемах с масштабированием вакцины, а также о том, что в половине регионов не было возможности привиться людям вне группы риска.
  • Но западная пресса смотрит больше не на технический процесс, а на фактический результат: Путин «может пожинать дипломатические дивиденды», пишет Bloomberg. И тут же отмечает: вакцина «Спутник V» – это «крупнейший научный прорыв России с советских времен», который своим названием напоминает то, как СССР одержал победу над США, запустив в 1957 году первый спутник.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • При этом The New York Times пишет, что российские государственные СМИ участвуют в информационной кампании против американских и европейских вакцин в Латинской Америке. По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, именно в этом регионе Москва может существенно усилить свое геополитическое влияние с помощью вакцины.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей

Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей
Экономика

Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике

Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике
Экономика 1

«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа

«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа
Экономика 1

После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние

После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области

Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области

ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки

ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки

Новости дня

19:31 Цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель Цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы
18:59 В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ
17:28 Путин рассказал, кто может стать мировым лидером Путин рассказал, кто может стать мировым лидером
16:20 Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V" Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V"
15:09 Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий
14:06 В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:22 Борреля могут отправить в отставку Борреля могут отправить в отставку

Узнай, страна!

18:40 Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 ФЕВ, 18:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
05 ФЕВ, 20:08 Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области
05 ФЕВ, 18:53 Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
05 ФЕВ, 09:33 Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий
04 ФЕВ, 22:29 Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
04 ФЕВ, 19:46 В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО
04 ФЕВ, 17:49 Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды
04 ФЕВ, 09:29 ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты
03 ФЕВ, 21:40 Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter