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«Крупнейший прорыв со времен СССР». Запад назвал «Спутник V» фаворитом среди вакцин
8 Февраля 2021 652 0 Политика
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую власти называли первой в мире еще в августе прошлого года, наконец-то добилась признания на Западе. Этому поспособствовала публикация промежуточных результатов завершающей стадии испытаний в научном журнале The Lancet. Сразу после этого авторитетное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой назвало «Спутник V» фаворитом в мировой гонке вакцин, а издание The Wall Street Journal отметило высокую эффективность препарата и предсказало вследствие этого «геополитический переворот».
Крупнейший прорыв России
- Публикация промежуточных результатов завершающей стадии испытаний в научном журнале The Lancet резко повысила привлекательность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в глазах западной общественности. За последние несколько дней вышли две статьи в крупных изданиях – Bloomberg и The Wall Street Journal. Обе крайне высоко оценивают вакцину и называют ее возможным фаворитом в мировой гонке.
- «Спутник V» стала одной из трех вакцин, эффективность которых превышает 90%. По данным The Lancet, у российской вакцины этот показатель равняется 91,6%. Вакцина американской компании Moderna показывает результат в 94,1% случаев, а совместный продукт американской Pfizer и немецкой BioNTech достигает 95%. Все остальные сильно проигрывают первой тройке вакцин.
- При этом российская вакцина становится крайне популярной среди стран-покупателей: два десятка стран уже одобрили применение «Спутник V», в том числе член Евросоюза Венгрия. Также около 30 стран собираются производить или закупать вакцину в ближайшее время. «Спутник V» может победить в конкуренции за два ключевых мировых рынка – Индию и Бразилию, считает Bloomberg.
- В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал, что «Спутник V» будет доступна к концу года для 700 млн человек. Всех желающих россиян можно будет привить к лету. Однако из-за необходимости сначала привить российских граждан, по словам Дмитриева, до мая поставки на внешние рынки будут осуществляться только в Венгрию. Объемы производства не раскрываются, но до этого СМИ писали о проблемах с масштабированием вакцины, а также о том, что в половине регионов не было возможности привиться людям вне группы риска.
- Но западная пресса смотрит больше не на технический процесс, а на фактический результат: Путин «может пожинать дипломатические дивиденды», пишет Bloomberg. И тут же отмечает: вакцина «Спутник V» – это «крупнейший научный прорыв России с советских времен», который своим названием напоминает то, как СССР одержал победу над США, запустив в 1957 году первый спутник.
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- При этом The New York Times пишет, что российские государственные СМИ участвуют в информационной кампании против американских и европейских вакцин в Латинской Америке. По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, именно в этом регионе Москва может существенно усилить свое геополитическое влияние с помощью вакцины.
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