Крупнейший банк США полностью отказался от рублей из-за Украины 1251 6 Экономика

Крупнейший банк США полностью отказался от вложений в российский госдолг и рубль. Еще летом 2021 года JPMorgan ждал укрепления рубля до 71 за доллар к июню 2022-го и утверждал, что российская валюта сильно недооценена. Но после того как рубль девальвировался до 79 за доллар, а угроза вторжения на Украину обрушила фондовый рынок России JPMorgan аннулировал свои прогнозы и закрыл все позиции «с убытком».