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Крупнейший банк США полностью отказался от рублей из-за Украины

25 Января 2022 1251 6 Экономика
Крупнейший банк США полностью отказался от рублей из-за Украины

Крупнейший банк США полностью отказался от вложений в российский госдолг и рубль. Еще летом 2021 года JPMorgan ждал укрепления рубля до 71 за доллар к июню 2022-го и утверждал, что российская валюта сильно недооценена. Но после того как рубль девальвировался до 79 за доллар, а угроза вторжения на Украину обрушила фондовый рынок России JPMorgan аннулировал свои прогнозы и закрыл все позиции «с убытком».

США прощаются с вложениями в рубль

  • Крупнейший по размеру активов банк США – JPMorgan объявил об отказе от своих вложений в рубль. Как пишет Reuters, банк, который управляет 2,6 трлн долларов, 24 января закрыл все позиции в российской валюте из-за непрогнозируемых рисков в связи с возможным вторжением России на Украину.
  • Весной 2021 года, когда Россия принуждала США к переговорам, концентрируя войска на границе с Украиной, JPMorgan сократил вложения в рубль и российский госдолг. Но при этом банк считал, что риски скоро спадут, а президент Джо Байден не пойдет на жесткие экономические санкции против России.
  • Летом 2021 года банк и вовсе утверждал, что рубль к июню 2022 года укрепится до 71 за доллар благодаря повышению ключевой ставки Центробанка. Аналитики JPMorgan писали о недооцененности рубля на 6,4% при курсе 72 руб. за доллар. Однако в январе 2022 года курс поднялся до 79 руб. за доллар, а евро – до 90.
  • В результате крупнейший банк США сдался. «Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком», – заявили в JPMorgan. Все рекомендации по длинным позициям в банке призвали считать недейственными.
  • По оценке Райффайзенбанка, за неполный месяц с начала года из России было выведено 6-7 млрд долларов, а рубль упал по отношению к доллару на 5,4%, став худшей валютой среди развивающихся стран. Это произошло несмотря на беспрецедентные 120 млрд долларов, которые Россия заработала на нефти и газе в 2021 году.

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  • Рынок российских акций уже потерял 50 млрд долларов, а риск дефолта вырос до 255 базисных пунктов. То есть инвесторы считают, что скорее Россия объявит дефолт по долгам, чем нефть упадет до 10 долларов за баррель. США между тем грозят за вторжение на Украину отключением России от SWIFT, запрет на операции с госдолгом и конвертацию долларов. Если бы не ситуация вокруг Украины, рубль мог укрепиться до 70 за доллар, говорят аналитики. Это помогло бы сбить рост цен в России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:05, 25.01 0 1
инвестор:

Самое время прикупить акций некоторых российских компаний по ценам двухлетней давности.

Х
12:38, 25.01 2 0
Хулио:

лоб от швабры еще не болит?

Х
12:38, 25.01 1 1
Хулио:

а что, еще есть такие , кто ставит на активы в рублях? лоб от швабры ещё не трещит? )))

И
12:01, 25.01 1 0
И.И..:

главным оружием россиян является блеф их руководства!!!

И
11:48, 25.01 2 0
И.И..:

с такими клоунами никто торговаться и идти на уступки НЕ БУДЕТ, ибо понты одни.

И
11:44, 25.01 1 0
И.И..:

супердержава блефующая по всем статьям, от войны до дефолта...

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