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Кризис не помеха. Москва пошла на рекорд по продажам элитного жилья

26 Января 2021 217 9 Экономика
Кризис не помеха. Москва пошла на рекорд по продажам элитного жилья

Тяжелый экономический кризис, спровоцированный пандемией, парадоксально сказался на рынке элитного жилья российской столицы. По данным консалтинговой компании Knight Frank, продажи недвижимости класса «де-люкс» и «премиум» установили шестилетний рекорд. Общее падение доходов россиян никак не затронуло самых богатых жителей страны.

Москва бьет «элитные» рекорды во время «чумы»

  • Еще один признак растущего неравенства и продолжающегося расслоения российского общества – в то время как доходы россиян упали более чем на 4% за год, а экономика вошла в рецессию из-за пандемии коронавируса, в Москве резко подскочили продажи элитного жилья.
  • Статистику приводит консалтинговая компания Knight Frank: за 2020 год в столице было совершено 1,3 тысячи сделок по покупку жилья класса «де-люкс» и «премиум» на 112 млрд руб. Рост в денежном выражении составил 10% по сравнению с 2019 годом и на 45% в сравнении с 2018-м.
  • Единственным кварталом, когда продажи «элитки» сильно обвалились, стал второй – с апреля по июнь. Он был осложнен режимом «нерабочих дней». Однако уже в конце года продажи полностью компенсировали провал второго квартала. «Исторически рекордными» оказались продажи в последние месяцы 2020-го.
  • При этом недвижимости стоимостью от 200 млн руб. и выше было продано 74 единицы (на 8 меньше, чем в 2019-м, но почти вдвое больше, чем два года назад). Каждая четвертая сделка была заключена на объекты в районе Дорогомилово. Доля этого района за год выросла на 19%. На втором месте – Пресненский район (23% сделок), а на третьем – Раменки (8%).

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  • Вместе с тем средняя цена на рынке элитной недвижимости выросла до пятилетнего максимума: премиум-класс подорожал на 15% за год (696 тыс. руб. за квадратный метр), «де-люкс» – на 18% (1,362 млн руб. за квадратный метр). Это произошло из-за того, что под конец года предложение резко сократилось, а спрос, наоборот, вырос.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:39 0 0
ядрептилия:

Одна бабушка сказала, что всё к лучшему, это испытание жизни ... تم الإعجاب من

12:37 0 0
ядрептилия:

Милости просим ....

12:35 0 0
ег:

Кто еще не сдавал экзамен по ег ?

11:17 0 0
1гил:

Переживем короновирус, купим еще жилья ....

11:15 0 0
Испытание жизни:

Я в Египте, у нас жара .

11:12 0 0
Башковитый 2020:

Я сейчас в одной из больниц России и в маске ....

11:05 0 0
ядрептилия:

В Москве жить можно, это лучше чем Киеве !

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