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Кризис не помеха. Москва пошла на рекорд по продажам элитного жилья
26 Января 2021 217 9 Экономика
Тяжелый экономический кризис, спровоцированный пандемией, парадоксально сказался на рынке элитного жилья российской столицы. По данным консалтинговой компании Knight Frank, продажи недвижимости класса «де-люкс» и «премиум» установили шестилетний рекорд. Общее падение доходов россиян никак не затронуло самых богатых жителей страны.
Москва бьет «элитные» рекорды во время «чумы»
- Еще один признак растущего неравенства и продолжающегося расслоения российского общества – в то время как доходы россиян упали более чем на 4% за год, а экономика вошла в рецессию из-за пандемии коронавируса, в Москве резко подскочили продажи элитного жилья.
- Статистику приводит консалтинговая компания Knight Frank: за 2020 год в столице было совершено 1,3 тысячи сделок по покупку жилья класса «де-люкс» и «премиум» на 112 млрд руб. Рост в денежном выражении составил 10% по сравнению с 2019 годом и на 45% в сравнении с 2018-м.
- Единственным кварталом, когда продажи «элитки» сильно обвалились, стал второй – с апреля по июнь. Он был осложнен режимом «нерабочих дней». Однако уже в конце года продажи полностью компенсировали провал второго квартала. «Исторически рекордными» оказались продажи в последние месяцы 2020-го.
- При этом недвижимости стоимостью от 200 млн руб. и выше было продано 74 единицы (на 8 меньше, чем в 2019-м, но почти вдвое больше, чем два года назад). Каждая четвертая сделка была заключена на объекты в районе Дорогомилово. Доля этого района за год выросла на 19%. На втором месте – Пресненский район (23% сделок), а на третьем – Раменки (8%).
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- Вместе с тем средняя цена на рынке элитной недвижимости выросла до пятилетнего максимума: премиум-класс подорожал на 15% за год (696 тыс. руб. за квадратный метр), «де-люкс» – на 18% (1,362 млн руб. за квадратный метр). Это произошло из-за того, что под конец года предложение резко сократилось, а спрос, наоборот, вырос.
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Одна бабушка сказала, что всё к лучшему, это испытание жизни ... تم الإعجاب من
Милости просим ....
Кто еще не сдавал экзамен по ег ?
Переживем короновирус, купим еще жилья ....
Я в Египте, у нас жара .
Я сейчас в одной из больниц России и в маске ....
В Москве жить можно, это лучше чем Киеве !