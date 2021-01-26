Кризис не помеха. Москва пошла на рекорд по продажам элитного жилья

Тяжелый экономический кризис, спровоцированный пандемией, парадоксально сказался на рынке элитного жилья российской столицы. По данным консалтинговой компании Knight Frank, продажи недвижимости класса «де-люкс» и «премиум» установили шестилетний рекорд. Общее падение доходов россиян никак не затронуло самых богатых жителей страны.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.